Мешканець Одещини публікував місця знаходження ТЦК

Телефон у руках. Фото ілюстративне: iStock

Мешканець Одещини адміністрував чат, у якому повідомляли чоловіків про мобілізаційні заходи ТЦК. Правоохоронці знайшли його та відкрили кримінальне провадження.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Мешканець села Перельоти Балтського району, що працював приймальником товару у магазині, створив та адміністрував у месенджері Viber канал на 3815 осіб. Там чоловік попереджав про місця знаходження співробітників ТЦК. Інформацію йому надсилали місцеві очевидці. Проте правоохоронці його затримали.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали виннимч.1 ст. 1141 Кримінального Кодексу України (перешкоджання діяльності ЗСУ). Згідно з санкцією статті, йому хотіли присудити 5 років ув'язнення, проте звільнили його від цієї кари з пробаційним терміном у 2 роки.

Нагадаємо. нещодавно ми писали про правоохоронця, який допомагав знятися з обліку в ТЦК. А також про вирок військовому, який їздив з підробленими правами.