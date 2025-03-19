Житель Одесской области публиковал места нахождения ТЦК

Телефон в руках. Фото иллюстративное: iStock

Житель Одесской области администрировал чат, в котором сообщали мужчинам о мобилизационных мероприятиях ТЦК. Правоохранители нашли его и открыли уголовное производство.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Житель села Перелеты Балтского района, работавший приемщиком товара в магазине, создал и администрировал в мессенджере Viber канал на 3815 человек. Там мужчина предупреждал о местах нахождения сотрудников ТЦК. Информацию ему присылали местные очевидцы. Однако правоохранителям удалось его задержать.

Что решил суд

Мужчину признали виновнымч.1 ст. 1141 Уголовного кодекса Украины (препятствование деятельности ВСУ). Согласно санкции статьи, ему хотели присудить 5 лет заключения, однако освободили его от этого наказания с пробационным сроком в 2 года.

Напомним. недавно мы писали о правоохранителе, который помогал сняться с учета в ТЦК. А также о приговоре военному, который ездил с поддельными правами.