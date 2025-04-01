Штрафування порушників в Одесі за займання місць для осіб з інвалідністю

Рейд по парковках в Одесі — кому виписали штрафи
В Одесі члени експертної групи Ради безбар’єрності з патрульною поліцією провели чергову перевірку дотримання правил паркування. Як з'ясувалось, деякі містяни досі займають місця, призначені для людей з інвалідністю.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
Порушників штрафували
За підсумками перевірки на дотримання правил паркування, патрульною поліцією було складено два адміністративні протоколи та винесено постанови про накладення штрафів.
"Доступний простір — це про повагу, рівність і комфорт кожного. Паркомісця для людей з інвалідністю — не формальність, а реальна потреба. Ігнорування правил паркування позбавляє інших можливості жити повноцінно й безперешкодно", — йдеться у повідомленні міськради.
Додамо, штраф за безпідставне займання паркувального місця для інвалідів складає від 1 020 до 1 700 гривень. А за повторні порушення — до 2 550 гривень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одеські пляжі не призначені для осіб з інвалідністю. А також про те, що загрожує курортному сезону в нашому місті.
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