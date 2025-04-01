Штрафування порушників в Одесі за займання місць для осіб з інвалідністю

Перевірка на дорогах. Фото: Офіційний канал міста

В Одесі члени експертної групи Ради безбар’єрності з патрульною поліцією провели чергову перевірку дотримання правил паркування. Як з'ясувалось, деякі містяни досі займають місця, призначені для людей з інвалідністю.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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За підсумками перевірки на дотримання правил паркування, патрульною поліцією було складено два адміністративні протоколи та винесено постанови про накладення штрафів.

"Доступний простір — це про повагу, рівність і комфорт кожного. Паркомісця для людей з інвалідністю — не формальність, а реальна потреба. Ігнорування правил паркування позбавляє інших можливості жити повноцінно й безперешкодно", — йдеться у повідомленні міськради.

Додамо, штраф за безпідставне займання паркувального місця для інвалідів складає від 1 020 до 1 700 гривень. А за повторні порушення — до 2 550 гривень.

Штрафування порушників. Фото: Офіційний канал міста

Штрафування порушників. Фото: Офіційний канал міста

Штрафування порушників. Фото: Офіційний канал міста

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одеські пляжі не призначені для осіб з інвалідністю. А також про те, що загрожує курортному сезону в нашому місті.