Штрафование нарушителей в Одессе за занятие мест для лиц с инвалидностью

Проверка на дорогах. Фото: Официальный канал города

В Одессе члены экспертной группы Рады безбарьерности с патрульной полицией провели очередную проверку соблюдения правил парковки. Как выяснилось, некоторые горожане до сих пор занимают места, предназначенные для людей с инвалидностью.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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По итогам проверки на соблюдение правил парковки, патрульной полицией было составлено два административных протокола и вынесены постановления о наложении штрафов.

"Доступное пространство — это об уважении, равенстве и комфорте каждого. Паркоместа для людей с инвалидностью — не формальность, а реальная потребность. Игнорирование правил парковки лишает других возможности жить полноценно и беспрепятственно", — говорится в сообщении горсовета.

Добавим, штраф за безосновательное занятие парковочного места для инвалидов составляет от 1020 до 1700 гривен. А за повторные нарушения — до 2550 гривен.

Штрафование нарушителей. Фото: Официальный канал города

Штрафование нарушителей. Фото: Официальный канал города

Штрафование нарушителей. Фото: Официальный канал города

Напомним, недавно мы писали о том, что одесские пляжи не предназначены для лиц с инвалидностью. А также о том, что грозит курортному сезону в нашем городе.