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Рейд по парковкам в Одессе — кому выписали штрафы

1 апреля 2025 15:10
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Штрафование нарушителей в Одессе за занятие мест для лиц с инвалидностью
Проверка на дорогах. Фото: Официальный канал города
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одессе члены экспертной группы Рады безбарьерности с патрульной полицией провели очередную проверку соблюдения правил парковки. Как выяснилось, некоторые горожане до сих пор занимают места, предназначенные для людей с инвалидностью.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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По итогам проверки на соблюдение правил парковки, патрульной полицией было составлено два административных протокола и вынесены постановления о наложении штрафов.

"Доступное пространство — это об уважении, равенстве и комфорте каждого. Паркоместа для людей с инвалидностью — не формальность, а реальная потребность. Игнорирование правил парковки лишает других возможности жить полноценно и беспрепятственно", — говорится в сообщении горсовета.

Добавим, штраф за безосновательное занятие парковочного места для инвалидов составляет от 1020 до 1700 гривен. А за повторные нарушения — до 2550 гривен.

Места для лиц с инвалидностью — в Одессе штрафовали горожан - фото 1
Штрафование нарушителей. Фото: Официальный канал города
Места для лиц с инвалидностью — в Одессе штрафовали горожан - фото 2
Штрафование нарушителей. Фото: Официальный канал города
Места для лиц с инвалидностью — в Одессе штрафовали горожан - фото 3
Штрафование нарушителей. Фото: Официальный канал города

Напомним, недавно мы писали о том, что одесские пляжи не предназначены для лиц с инвалидностью. А также о том, что грозит курортному сезону в нашем городе.

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