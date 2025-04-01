Штрафование нарушителей в Одессе за занятие мест для лиц с инвалидностью

Рейд по парковкам в Одессе — кому выписали штрафы
В Одессе члены экспертной группы Рады безбарьерности с патрульной полицией провели очередную проверку соблюдения правил парковки. Как выяснилось, некоторые горожане до сих пор занимают места, предназначенные для людей с инвалидностью.
Об этом сообщается на официальном канале города.
Нарушителей штрафовали
По итогам проверки на соблюдение правил парковки, патрульной полицией было составлено два административных протокола и вынесены постановления о наложении штрафов.
"Доступное пространство — это об уважении, равенстве и комфорте каждого. Паркоместа для людей с инвалидностью — не формальность, а реальная потребность. Игнорирование правил парковки лишает других возможности жить полноценно и беспрепятственно", — говорится в сообщении горсовета.
Добавим, штраф за безосновательное занятие парковочного места для инвалидов составляет от 1020 до 1700 гривен. А за повторные нарушения — до 2550 гривен.
Напомним, недавно мы писали о том, что одесские пляжи не предназначены для лиц с инвалидностью. А также о том, что грозит курортному сезону в нашем городе.
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