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В Одессе можно было сняться с учета в ТЦК за 500 долларов

1 апреля 2025 16:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Сотрудник ТЦК в Одессе помогал уклониться за взятки
Подозреваемый с полицейским. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сотрудник терцентра комплектования в Одессе за взятки помогал мужчинам уклоняться от призыва. Но правоохранители его разоблачили, фигуранту грозит 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 29-летний сотрудник ТЦК обещал двум мужчинам призывного возраста помощь со снятием статуса "разыскиваемых". Одному клиенту из Одессы "услуга" стоила 500 долларов, а второму, который состоял на учете в области, — вдвое дороже. Полицейские задержали дельца во время получения им денег от уклониста. Средства правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств.

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Изъятые деньги. Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства). Ему грозит 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о рейде на парковках Одессы. А также о служащем, который вывозил уклонистов за границу в военной форме.

коррупция взятка мобилизация война в Украине ТЦК и СП
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