На Одещині судили військового, який вирубував дерева

Військові в строю. Фото: Армія.Інформ

Військовий з Одещини вирубував дерева в лісових господарствах для власних потреб. Проте одного разу службовця піймали на гарячому та відкрили на нього кримінальне провадження.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий, уродженець села Покровка Любашівського району неодноразово спиляв для власних потреб акації поблизу с. Комарівка. В результаті чоловік знищив 49 дерев, чим наніс чималі збитки місцевим лісовим господарствам. На службовця відкрили кримінальну справу та скерували до суду. Там чоловік розкаявся у скоєному.

Що вирішив суд

Любашівський суд визнав службовця винним за ч.1 ст.246, ч.2 ст.246 КК України (незаконна порубка лісових насаджень), але взяв до уваги щире каяття та наявність у фігуранта маленької доньки на утриманні. Тому військового звільнили від 3,5 років обмеження волі з іспитовим строком 1 рік. Але головне: він має сплатити 232 тисячі 237 гривень на відшкодування збитків.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, якого судили за насильство в сім'ї. А також про солдата, який ухилявся від сплати аліментів.