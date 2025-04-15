В Одесской области судили военного, который вырубал деревья

Военный с Одесчины рубил деревья без разрешения — как наказали
Военный из Одесской области вырубал деревья в лесных хозяйствах для собственных нужд. Однако однажды служащего поймали с поличным и открыли на него уголовное производство.
Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Военный, уроженец села Покровка Любашевского района неоднократно спиливал для собственных нужд акации вблизи с. Комаровка. В результате мужчина уничтожил 49 деревьев, чем нанес немалый ущерб местным лесным хозяйствам. На служащего открыли уголовное дело и направили в суд. Там мужчина раскаялся в содеянном.
Что решил суд
Любашевский суд признал служащего виновным по ч.1 ст.246, ч.2 ст.246 УК Украины (незаконная порубка лесных насаждений), но принял во внимание искреннее раскаяние и наличие у фигуранта маленькой дочери на содержании. Поэтому военного освободили от 3,5 лет ограничения свободы с испытательным сроком 1 год. Но главное: он должен заплатить 232 тысячи 237 гривен на возмещение убытков.
Напомним, недавно мы писали о военном, которого судили за насилие в семье. А также о солдате, который уклонялся от уплаты алиментов.
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