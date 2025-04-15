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Военный с Одесчины рубил деревья без разрешения — как наказали

15 апреля 2025 21:52
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одесской области судили военного, который вырубал деревья
Военные в строю. Фото: Армия.Информ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Военный из Одесской области вырубал деревья в лесных хозяйствах для собственных нужд. Однако однажды служащего поймали с поличным и открыли на него уголовное производство.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный, уроженец села Покровка Любашевского района неоднократно спиливал для собственных нужд акации вблизи с. Комаровка. В результате мужчина уничтожил 49 деревьев, чем нанес немалый ущерб местным лесным хозяйствам. На служащего открыли уголовное дело и направили в суд. Там мужчина раскаялся в содеянном.

Что решил суд

Любашевский суд признал служащего виновным по ч.1 ст.246, ч.2 ст.246 УК Украины (незаконная порубка лесных насаждений), но принял во внимание искреннее раскаяние и наличие у фигуранта маленькой дочери на содержании. Поэтому военного освободили от 3,5 лет ограничения свободы с испытательным сроком 1 год. Но главное: он должен заплатить 232 тысячи 237 гривен на возмещение убытков.

Напомним, недавно мы писали о военном, которого судили за насилие в семье. А также о солдате, который уклонялся от уплаты алиментов.

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