На Одещині поліцейські затримали трьох браконьєрів, які наловили риби на 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Браконьєри рибалять. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

На Одещині затримали трьох браконьєрів, які суммарно наловили риби на 1 мільйон 300 тисяч гривень. Правоохоронці внесли відомості про правопорушення до ЄРДР, а фігурантам загрожує до 3 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, троє чоловіків віком 45-ти та 57-ми років, без дозвільних документів на човні за допомогою ліскових сіток здійснювали вилов чорноморського оселедця. В якості речових доказівв них вилучили чотири сітки загальною довжиною 300 метрів та 200 одиниць риби загальною вагою 50 кілограмів.

Наловлена риба. Фото: Фото: Головне управління Націонлаьної поліції в Одеській області

Ще одного, 60-річного браконьєра виявили на узбережжі Дністровського лиману, неподалік села Калаглія. У нього слідчо-оперативна група вилучила 326 одиниць водних біоресурсів, серед якої оселедець, судак, лящ та окунь. А також вісім ліскових сіток загальною довжиною 798 метрів та човен. За попередніми підрахунками екологів, чоловіки з Ізмаїльської громади завдали рибному господарству України збитків на суму приблизно 500 тисяч гривень, а житель Одеського району — на понад 800 тис. грн.

Яке покарання загрожує

Відомості щодо порушень внесли до ЄРДР за частини 1 статті 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду). Їм загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який наловив кефалі на 1,7 мільйон гривень. А також про браконьєрів, які завдали великої шкоди довкіллю.