В Одесской области полицейские задержали трех браконьеров, которые наловили рыбы на 1 миллион 300 тысяч гривен.

Браконьеры рыбачат. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одесской области задержали трех браконьеров, которые суммарно наловили рыбы на 1 миллион 300 тысяч гривен. Правоохранители внесли сведения о правонарушении в ЕРДР, а фигурантам грозит до 3 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, трое мужчин в возрасте 45-ти и 57-ми лет, без разрешительных документов на лодке с помощью лесковых сетей осуществляли вылов черноморской сельди. В качестве вещественных доказательств у них изъяли четыре сети общей длиной 300 метров и 200 единиц рыбы общим весом 50 килограммов.

Наловленная рыба. Фото: Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Еще одного, 60-летнего браконьера обнаружили на побережье Днестровского лимана, недалеко от села Калаглия. У него следственно-оперативная группа изъяла 326 единиц водных биоресурсов, среди которых сельдь, судак, лещ и окунь. А также восемь лесковых сетей общей длиной 798 метров и лодку. По предварительным подсчетам экологов, мужчины из Измаильской громады нанесли рыбному хозяйству Украины ущерб на сумму около 500 тысяч гривен, а житель Одесского района — более чем на 800 тыс. грн.

Какое наказание грозит

Сведения о нарушениях внесли в ЕРДР по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным промыслом, если оно причинило существенный вред). Им грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который наловил кефали на 1,7 миллиона гривен. А также о браконьерах, которые нанесли большой вред окружающей среде.