Браконьеры в Одесской области — полиция открыла производство

Задержаны браконьеры в Одесской области. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В Одесской области задержали браконьеров, которые ловили рыбу на резиновых лодках. Их незаконные действия нанесли более 700 тысяч гривен ущерба рыбным запасам Украины. Полиция открыла производство.

Об этом в пятницу, 29 марта, сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

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Выловленная рыба на озере Ялпуг. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Рыбалка на озере Ялпуг

По их информации, на озере Ялпуг разоблачены сразу два факта незаконного рыболовства. Вблизи села Виноградовка двое мужчин в резиновых костюмах ловили рыбу с помощью 10 сетей. Они незаконно добыли 139 водных биоресурсов, в частности 109 карасей, 27 раков и 1 сазана. Нанесенный ущерб оценен в 272 323 гривны.

Еще один нарушитель возле села Озерное использовал две сетки и поймал 295 рыбин, среди которых 266 густер и 6 щук. Нанесенный ущерб — 476 731 гривна.

Изъятая рыба. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Всего оба браконьера нанесли ущерб рыбным запасам Украины на более 749 тысяч гривен. Правоохранители, прибывшие на место, изъяли запрещенные орудия лова и рыбу. На нарушителей составили административные протоколы.

Напомним, в Белгород-Днестровском лимане зафиксировали массовый замор рыбы. Также мы писали о том, как предприятия Одесской области не получили разрешение на вылов рыбы, из-за чего дунайки может не быть в этом году.