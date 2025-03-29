Браконьєри на Одещині — поліція відкрила провадження

Затримані браконьєри на Одещині. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

На Одещині затримали браконьєрів, які виловлювали рибу на гумових човнах. Їхні незаконні дії завдали понад 700 тисяч гривень шкоди рибним запасам України. Поліція відкрила провадження.

Про це у п'ятницю, 29 березня, повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

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Виловлена риба на озері Ялпуг. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Риболовля на озері Ялпуг

За їхньою інформацією, на озері Ялпуг викрито одразу два факти незаконного рибальства. Поблизу села Виноградівка двоє чоловіків у гумових костюмах ловили рибу за допомогою 10 сіток. Вони незаконно здобули 139 водних біоресурсів, зокрема 109 карасів, 27 раків та 1 сазана. Завдані збитки оцінено у 272 323 гривні.

Ще один порушник біля села Озерне використовував дві сітки та впіймав 295 рибин, серед яких 266 плоскирок і 6 щук. Завдана шкода — 476 731 гривня.

Вилучена риба. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Загалом обидва браконьєри завдали збитків рибним запасам України на понад 749 тисяч гривень. Правоохоронці, які прибули на місце, вилучили заборонені знаряддя лову та рибу. На порушників склали адміністративні протоколи.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському лимані зафіксували масовий замор риби. Також ми писали про те, як підприємства Одещини не отримали дозвіл на вилов риби, через що дунайки може не бути цього року.