Житель Одесской области наловил рыбы на 1,7 миллиона

Выловленная рыба. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области незаконно наловил рыбы на 1,7 миллионов гривен. Правоохранители поймали его с поличным, мужчине грозит до 3 лет ограничения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Во время патрулирования на берегу озера Бурнас, входящего в Национальный парк "Тузловские лиманы", пограничники поймали с поличным местного жителя, который осуществлял незаконный вылов водных биоресурсов. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла у мужчины две лесные сетки общей длиной 100 метров и 98 единиц кефали общим весом почти шесть килограммов. Незаконный улов полицейские передали на хранение специализированному предприятию. По результатам проведенной инженерно-экологической экспертизы, сумма нанесенного государству ущерба составила 1 711 826 грн.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса (незаконное занятие рыбным промыслом). Ему грозит до трех лет ограничения свободы.



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