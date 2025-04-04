Мешканець Одещини наловив риби на 1,7 мільйона

Виловлена риба. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Одещини незаконно наловив риби на 1,7 мільйонів гривень. Правоохоронці піймали його на гарячому, чоловіку загрожує до 3 років обмеження волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці справи

Під час патрулювання на березі озера Бурнас, що входить до Національного парку "Тузлівські лимани", прикордонники викрили місцевого мешканця, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила у чоловіка дві ліскові сітки загальною довжиною 100 метрів та 98 одиниць кефалі загальною вагою майже шість кілограмів. Незаконний улов поліцейські передали на зберігання спеціалізованому підприємству. За результатами проведеної інженерно-екологічної експертизи, сума завданих фігурантом державі збитків склала 1 711 826 грн.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу (незаконне заняття рибним промислом). Йому загрожує до трьох років обмеження волі.



Нагадаємо, нщеодавно ми писали про браконьєрів на гумових човнах. А також про те, чому дунайки може не бути.