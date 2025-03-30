Нерестова заборона в Одеській області — дати та правила

Люди на рибалці. Фото: pixabay

З 1 квітня в Одеській області стартує весняно-літня нерестова заборона. Вона діятиме на річках, лиманах та озерах регіону, щоб зберегти рибні популяції. У цей період заборонено промисловий і любительський вилов риби, окрім дозволених місць та способів.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

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Нерестова заборона на Одещині

В рибоохоронному патрулі наголосили, що весняно-літній нерест — важливий період для відновлення рибних запасів. Таким чином, в Одеській області встановлюється заборона на вилов риби відповідно до правил рибальства.

Коли і де діє заборона:

з 1 квітня по 30 червня — річки Південний Буг, Кодима, Тилігул, Куяльник та інші малі річки

з 16 квітня по 30 травня — річка Дунай

з 15 квітня по 15 червня — річка Дністер та її притоки, Кучурганське водосховище, придунайські озера

з 15 квітня по 31 липня — Дністровський лиман

з 1 травня по 15 червня — Тилігульський, Шаболатський, Сухий, Тузловські лимани та інші водойми.

Що заборонено:

ловити рибу в заборонених місцях

використовувати моторні човни на нерестовищах (крім службових суден)

здійснювати промисловий вилов, окрім спеціальних дозволів.

У рибоохоронному патрулі додали, що на незаборонених ділянках можна рибалити з берега, використовуючи спінінг або вудку з не більше ніж двома гачками. Порушників правил чекають штрафи, а контролювати дотримання заборони будуть представники рибоохоронних органів.

Нагадаємо, на озері Ялпуг затримали браконьєрів, які виловлювали рибу на гумових човнах. Також ми писали, що екологи показали унікального птаха, який мігрує з Африки через Одещину.