Нерестова заборона в Одеській області — дати та правила

У водоймах Одещини заборонять ловити рибу — чому
З 1 квітня в Одеській області стартує весняно-літня нерестова заборона. Вона діятиме на річках, лиманах та озерах регіону, щоб зберегти рибні популяції. У цей період заборонено промисловий і любительський вилов риби, окрім дозволених місць та способів.
Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.
Нерестова заборона на Одещині
В рибоохоронному патрулі наголосили, що весняно-літній нерест — важливий період для відновлення рибних запасів. Таким чином, в Одеській області встановлюється заборона на вилов риби відповідно до правил рибальства.
Коли і де діє заборона:
- з 1 квітня по 30 червня — річки Південний Буг, Кодима, Тилігул, Куяльник та інші малі річки
- з 16 квітня по 30 травня — річка Дунай
- з 15 квітня по 15 червня — річка Дністер та її притоки, Кучурганське водосховище, придунайські озера
- з 15 квітня по 31 липня — Дністровський лиман
- з 1 травня по 15 червня — Тилігульський, Шаболатський, Сухий, Тузловські лимани та інші водойми.
Що заборонено:
- ловити рибу в заборонених місцях
- використовувати моторні човни на нерестовищах (крім службових суден)
- здійснювати промисловий вилов, окрім спеціальних дозволів.
У рибоохоронному патрулі додали, що на незаборонених ділянках можна рибалити з берега, використовуючи спінінг або вудку з не більше ніж двома гачками. Порушників правил чекають штрафи, а контролювати дотримання заборони будуть представники рибоохоронних органів.
Нагадаємо, на озері Ялпуг затримали браконьєрів, які виловлювали рибу на гумових човнах. Також ми писали, що екологи показали унікального птаха, який мігрує з Африки через Одещину.
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