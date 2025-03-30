Нерестовый запрет в Одесской области - даты и правила

Люди на рыбалке. Фото: pixabay

С 1 апреля в Одесской области стартует весенне-летний нерестовый запрет. Он будет действовать на реках, лиманах и озерах региона, чтобы сохранить рыбные популяции. В этот период запрещен промышленный и любительский вылов рыбы, кроме разрешенных мест и способов.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

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Сообщение рыбоохранного патруля. Фото: скриншот

Нерестовый запрет в Одесской области

В рыбоохранном патруле отметили, что весенне-летний нерест — важный период для восстановления рыбных запасов. Таким образом, в Одесской области устанавливается запрет на вылов рыбы в соответствии с правилами рыболовства.

Когда и где действует запрет:

с 1 апреля по 30 июня — реки Южный Буг, Кодыма, Тилигул, Куяльник и другие малые реки

с 16 апреля по 30 мая — река Дунай

с 15 апреля по 15 июня — река Днестр и ее притоки, Кучурганское водохранилище, придунайские озера

с 15 апреля по 31 июля — Днестровский лиман

с 1 мая по 15 июня — Тилигульский, Шаболатский, Сухой, Тузловские лиманы и другие водоемы.

Что запрещено:

ловить рыбу в запрещенных местах

использовать моторные лодки на нерестилищах (кроме служебных судов)

осуществлять промышленный вылов, кроме специальных разрешений.

В рыбоохранном патруле добавили, что на незапрещенных участках можно рыбачить с берега, используя спиннинг или удочку с не более чем двумя крючками. Нарушителей правил ждут штрафы, а контролировать соблюдение запрета будут представители рыбоохранных органов.

Напомним, на озере Ялпуг задержали браконьеров, которые вылавливали рыбу на резиновых лодках. Также мы писали, что экологи показали уникальную птицу, которая мигрирует из Африки через Одесскую область.