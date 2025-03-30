Міграція кам’янки звичайної через Тузлівські лимани

Екологи показали унікального птаха, який мігрує через Одещину
У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зафіксували міграцію кам’янки звичайної. Ці птахи летять з Африки, долаючи тисячі кілометрів, а Україна є важливим пунктом на їхньому шляху до місць гніздування.
Про це у неділю, 30 березня, розповів науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани", біолог Іван Русєв.
Міграція через Тузлівські лимани
Він каже, що кам’янка звичайна (Oenanthe oenanthe) щороку здійснює одну з найдовших подорожей серед дрібних птахів. Вони мігрують із Сибіру, Аляски та Канади до зимових місць в Африці. Навесні птахи повертаються до місць гніздування, роблячи короткі зупинки для відпочинку та харчування.
Що відомо про пташку
На території України кам’янка звичайна є гніздовим і перелітним видом. Вона віддає перевагу відкритим піщаним і кам’янистим ландшафтам, а також територіям з невисокою рослинністю. У Тузлівських лиманах ці птахи знаходять оптимальні умови для відновлення сил перед подальшою подорожжю.
Основу раціону кам’янки складають комахи, павуки, молюски, мотиль та дощові черви. Спостереження за цими птахами допомагає науковцям краще розуміти їхні міграційні маршрути та екологічні потреби.
Нагадаємо, ми писали, що у Національному парку "Тузлівські лимани" помітили нового птаха — кропив'янку середземноморську. А також про те, чому всі птахи в нашому регіоні можуть вмерти.
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