Незвичайний птах на Одещині

Кропив'янка середземноморська. Фото: НП "Тузлівські лимани" в соцмережі

У Національному парку "Тузлівські лимани" помітили нового птаха — кропив'янку середземноморську. Цей пернатий вкрай рідко зустрічається в Україні.

Про це повідомили у соцмережі Національного парку "Тузлівські лимани".

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Виявлений вид — один з найчисельніших серед кропив'янок Середземномор'я. Він гніздиться і на Чорноморському узбережжі в Болгарії та Туреччині. А от до України залітає не часто, запевняють співробітники Національного парку. Ці пернаті весною мігрують і можуть почати гніздитися в нашому регіоні через потепління. Харчується Curruca melanocephala переважно комахами та ягодами.

"Кропив'янка середземноморська — новий 270 вид птахів для території національного природного парку "Тузлівські лимани", — додають співробітники парку в повідомленні.

Кропив'янка середземноморська. Фото: Andreas Trepte

Нагадаємо, нещодавно ми писали про символ Великої Британії, який знайшли на Одещині. А також про те, чому всі птахи в нашому регіоні можуть вмерти.