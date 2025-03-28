Незвичайний птах на Одещині

На Одещині помітили рідкого крилатого гостя
У Національному парку "Тузлівські лимани" помітили нового птаха — кропив'янку середземноморську. Цей пернатий вкрай рідко зустрічається в Україні.
Про це повідомили у соцмережі Національного парку "Тузлівські лимани".
Незвичайний птах
Виявлений вид — один з найчисельніших серед кропив'янок Середземномор'я. Він гніздиться і на Чорноморському узбережжі в Болгарії та Туреччині. А от до України залітає не часто, запевняють співробітники Національного парку. Ці пернаті весною мігрують і можуть почати гніздитися в нашому регіоні через потепління. Харчується Curruca melanocephala переважно комахами та ягодами.
"Кропив'янка середземноморська — новий 270 вид птахів для території національного природного парку "Тузлівські лимани", — додають співробітники парку в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про символ Великої Британії, який знайшли на Одещині. А також про те, чому всі птахи в нашому регіоні можуть вмерти.
Читайте Новини.LIVE!