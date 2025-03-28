Необычная птица в Одесской области

Славка средиземноморская. Фото: НП "Тузловские лиманы" в соцсети

В Национальном парке "Тузловские лиманы" заметили новую птицу — славку средиземноморскую. Этот пернатый крайне редко встречается в Украине.

Об этом сообщили в соцсети Национального парка "Тузловские лиманы".

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Обнаруженный вид — один из самых многочисленных среди славок Средиземноморья. Он гнездится и на Черноморском побережье в Болгарии и Турции. А вот в Украину залетает нечасто, уверяют сотрудники Национального парка. Эти пернатые весной мигрируют и могут начать гнездиться в нашем регионе из-за потепления. Питается Curruca melanocephala преимущественно насекомыми и ягодами.

"Славка средиземноморская — новый 270 вид птиц для территории национального природного парка "Тузловские лиманы", — добавляют сотрудники парка в сообщении.

Славка средиземноморская. Фото: Andreas Trepte

Напомним, недавно мы писали о символе Великобритании, который нашли в Одесской области. А также о том, почему все птицы в нашем регионе могут умереть.