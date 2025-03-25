Незвичайний птах на Одещині

Вільшанка. Фото: Ігор Червоненко

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зафіксували появу цікавого птаха — вільшанки. Цей пернатий вважається національним символом Великої Британії.

Про це повідомив еколог Іван Русєв у соцмережі.

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Еколог Іван Русєв оприлюднив відео, на якому можна побачити невеликого яскравого птаха, що сидить на гілці. На фоні можна почути шум морського прибою. Науковець припустив, що це вільшанка, яка мігрує вздовж узбережжя.

"Понад два тижні як вільшанки мігрують вздовж узбережжя Чорного моря в Національному природному парку "Тузлівські лимани". З середини минулого століття її вважають національним символом Великої Британії", — розповів Іван Русєв.

Що відомо про вільшанку

Вільшанка — невеликий лісовий птах, що гніздиться у вологих листяних і мішаних лісах із густим підліском, парках, садах, зарослих чагарниками. Влітку живиться різноманітними безхребетними, восени та взимку — ягодами. Ця перната перебуває під охороною Бернської конвенції.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині можуть загинути всі птахи. А також про те, як відлітали пугачі після зимування.