Необычная птица в Одесской области

Ольшанка. Фото: Игорь Червоненко

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали появление интересной птицы — зарянки. Этот пернатый считается национальным символом Великобритании.

Об этом сообщил эколог Иван Русев в соцсети.

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Необычная птица

Эколог Иван Русев обнародовал видео, на котором можно увидеть небольшую яркую птицу, сидящую на ветке. На фоне можно услышать шум морского прибоя. Ученый предположил, что это зарянка, которая мигрирует вдоль побережья.

"Более двух недель как зарянки мигрируют вдоль побережья Черного моря в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". С середины прошлого века ее считают национальным символом Великобритании", — рассказал Иван Русев.

Что известно о зарянке

Зарянка — небольшая лесная птица, гнездящаяся во влажных лиственных и смешанных лесах с густым подлеском, парках, садах, заросших кустарниками. Летом питается разнообразными беспозвоночными, осенью и зимой — ягодами. Эта пернатая находится под охраной Бернской конвенции.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области могут погибнуть все птицы. А также о том, как улетали филины после зимовки.