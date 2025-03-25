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В Одессе высадят более 1500 кв.м цветов — где именно

25 марта 2025 18:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Озеленение Одессы — где высадят цветы
Колеусы на высадку. Фото: Одесский городской совет
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Всего весной 2025 года на одесских клумбах планируется высадить более 1550 кв. метров цветников из виол, маргариток и селенов. Позже их сменят летние растения: колеусы, сальвии, петунии, примулы, тагетесы и агератумы.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Цветы на высадку. Фото: Одесский городской совет

Где высадят цветы

До 10 апреля 2025 года планируется высадить 657 квадратных метров цветников. Традиционно первые весенники украсят площадь Десятого апреля, Мемориал героической обороны Одессы (411-ю батарею) и сквер Героев-летчиков. Всю рассаду, а также растения для создания вертикального озеленения специалисты КП "Горзелентрест" заранее заготавливают в теплицах, которые работают круглый год.

"Каждый год первые цветы озеленители высаживают уже к 10 апреля — Дню освобождения Одессы от фашистских захватчиков", — добавляют в сообщении горсовета.

Одесу озеленять — в місті висадять 1550 кв. метрів квітів - фото 2
Цветы на высадку. Фото: Одесский городской совет
Одесу озеленять — в місті висадять 1550 кв. метрів квітів - фото 3
Цветы на высадку. Фото: Одесский городской совет
Одесу озеленять — в місті висадять 1550 кв. метрів квітів - фото 4
Цветы на высадку. Фото: Одесский городской совет

Напомним, недавно мы писали о цветах ко Дню Добровольца. А также о стоимости растений на Привозе.

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