Озеленение Одессы — где высадят цветы

Колеусы на высадку. Фото: Одесский городской совет

Всего весной 2025 года на одесских клумбах планируется высадить более 1550 кв. метров цветников из виол, маргариток и селенов. Позже их сменят летние растения: колеусы, сальвии, петунии, примулы, тагетесы и агератумы.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Цветы на высадку. Фото: Одесский городской совет

Где высадят цветы

До 10 апреля 2025 года планируется высадить 657 квадратных метров цветников. Традиционно первые весенники украсят площадь Десятого апреля, Мемориал героической обороны Одессы (411-ю батарею) и сквер Героев-летчиков. Всю рассаду, а также растения для создания вертикального озеленения специалисты КП "Горзелентрест" заранее заготавливают в теплицах, которые работают круглый год.

"Каждый год первые цветы озеленители высаживают уже к 10 апреля — Дню освобождения Одессы от фашистских захватчиков", — добавляют в сообщении горсовета.

Цветы на высадку. Фото: Одесский городской совет

Цветы на высадку. Фото: Одесский городской совет

Цветы на высадку. Фото: Одесский городской совет

Напомним, недавно мы писали о цветах ко Дню Добровольца. А также о стоимости растений на Привозе.