Озеленение Одессы — где высадят цветы

В Одессе высадят более 1500 кв.м цветов — где именно
Всего весной 2025 года на одесских клумбах планируется высадить более 1550 кв. метров цветников из виол, маргариток и селенов. Позже их сменят летние растения: колеусы, сальвии, петунии, примулы, тагетесы и агератумы.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Где высадят цветы
До 10 апреля 2025 года планируется высадить 657 квадратных метров цветников. Традиционно первые весенники украсят площадь Десятого апреля, Мемориал героической обороны Одессы (411-ю батарею) и сквер Героев-летчиков. Всю рассаду, а также растения для создания вертикального озеленения специалисты КП "Горзелентрест" заранее заготавливают в теплицах, которые работают круглый год.
"Каждый год первые цветы озеленители высаживают уже к 10 апреля — Дню освобождения Одессы от фашистских захватчиков", — добавляют в сообщении горсовета.
Напомним, недавно мы писали о цветах ко Дню Добровольца. А также о стоимости растений на Привозе.
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