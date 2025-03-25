Озеленення Одеси — де висадять квіти

Колеуси на висадку. Фото: Одеська міська рада

Всього весною 2025 року на одеських клумбах планується висадити більш ніж 1550 кв. метрів квітників з віол, маргариток та селен. Пізніше їх змінять літні рослини: колеуси, сальвії, петунії, примули, тагетеси та агератуми.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Квіти на висадку. Фото: Одеська міська рада

Де висадять квіти

До 10 квітня 2025 року планується висадити 657 квадратних метрів квітників. Традиційно перші весінники прикрасять площу Десятого квітня, Меморіал героїчної оборони Одеси (411-ту батарею) та сквер Героїв-льотчиків. Всю розсаду, а також рослини для створення вертикального озеленення фахівці КП "Міськзелентрест" заздалегідь заготовляють у теплицях, які працюють цілий рік.

"Щороку перші квіти озеленювачі висаджують вже до 10 квітня — Дня визволення Одеси від фашистських загарбників", — додають в повідомленні міськради.

Квіти на висадку. Фото: Одеська міська рада

Квіти на висадку. Фото: Одеська міська рада

Квіти на висадку. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, нещодавно ми писали про квіти до Дня Добровольця. А також про вартість рослин на Привозі.