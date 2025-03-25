Озеленення Одеси — де висадять квіти

В Одесі висадять понад 1500 кв.м квітів — де саме
Всього весною 2025 року на одеських клумбах планується висадити більш ніж 1550 кв. метрів квітників з віол, маргариток та селен. Пізніше їх змінять літні рослини: колеуси, сальвії, петунії, примули, тагетеси та агератуми.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Де висадять квіти
До 10 квітня 2025 року планується висадити 657 квадратних метрів квітників. Традиційно перші весінники прикрасять площу Десятого квітня, Меморіал героїчної оборони Одеси (411-ту батарею) та сквер Героїв-льотчиків. Всю розсаду, а також рослини для створення вертикального озеленення фахівці КП "Міськзелентрест" заздалегідь заготовляють у теплицях, які працюють цілий рік.
"Щороку перші квіти озеленювачі висаджують вже до 10 квітня — Дня визволення Одеси від фашистських загарбників", — додають в повідомленні міськради.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про квіти до Дня Добровольця. А також про вартість рослин на Привозі.
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