Стоимость цветов на Одесском Привозе

Павильоны с цветами на Одесском рынке "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Цветы — один из главных атрибутов Дня святого Валентина. В этот праздник принято обращать внимание на свою вторую половинку. Любимые конфеты и букет — традиционный набор джентльменов. А как известно, спрос рождает предложение — это хорошо видно по ценам на цветы, которые накануне начинают идти вверх.

За сколько сегодня можно купить букет на Одесском "Привозе", узнавали журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Стоимость цветов на "Привозе"

"Привоз", как всегда, шумит, одесситы бегают, скупаются. Возле цветочных бутиков сегодня тоже многолюдно — мужчины выбирают букеты своим дамам. Реализаторы признаются, что цены накануне праздника поднялись, однако все зависит от вида цветка и страны его происхождения. Розы из Эквадора подорожали, но не существенно. Продавщица Валентина отмечает, что они пытаются сохранить доступную стоимость для покупателей.

"Хочу сказать, что поднялись цены, но не намного. Это стало не очень ощутимым для нас. Роза у нас начинается от 60 грн и самая дорогая — это Эквадор. Ну вот, например, в нашем магазине самая дорогая — 120 грн, это метровая роза. В других магазинах она может стоить и по 150 грн. У нас цены доступные", — рассказала Валентина.

Продавщица Валентина рассказывает о стоимости цветов. Фото: Новини.LIVE

Самым большим удивлением для продавцов стал существенный рост цен на отечественные цветы. Анастасия отмечает, что они подорожали почти вдвое.

"Конечно, стоимость выросла очень сильно. Нас удивило то, что больше поднялась цена на украинский цветок. Я не знаю, с чем это связано, но поднялась очень сильно. Можно сказать, в два раза точно", — отметила Анастасия.

Букеты любимым

Влад приехал на "Привоз" специально ради букета красных роз для своей любимой девушки. Говорит, что только здесь можно взять самые свежие цветы, а как приятный бонус — цены. Они здесь чаще всего ниже, чем у остальных. Хотя в преддверии праздника стоимость везде растет.

"Цены в принципе приемлемые, но ведь логично, что к празднику они выросли", — говорит Влад.

Одессит Влад о ценах на цветы. Фото: Новини.LIVE

Богдан также отметил, что почувствовал разницу в стоимости по сравнению с прошлым месяцем, однако для него эта сумма является нормальной. Ведь чтобы порадовать свою девушку, средств не жалко.

"Как будто цена выросла, чем в прошлом месяце, но в целом нормальная", — поделился Богдан.

Одессит Богдан о стоимости букетов на праздник. Фото: Новини.LIVE

Самый популярный выбор одесситов

Несмотря на подорожание, ассортимент в магазинах большой. Продавцы сохраняют разнообразие, на прилавках можно встретит: розы, хризантемы, ромашки, букеты и композиции. Большой выбор цветов ставит покупателей перед непростым выбором. Продавщица Валентина отметила, что все же в их магазине букеты пользуются большим спросом.

"Больше букеты, любят экзотику. Вот, например, с гортензией, больше сборнячки идут. Любят также, чтобы ромашка была или хризантема", — говорит Валентина.

Валентина о том, какие цветы выбирают Одесситы. Фото: Новини.LIVE

Некоторые выбирают букеты, однако классика также не теряет популярности. Тем более что цветы представлены не только украинские и голландские, но и из Эквадора.

"Ну сегодня такой праздник, что в основном берут розу, композиции также берут, но розу чаще", — отметила Анастасия.

Анастасия о розах. Фото: Новини.LIVE

Так что выбор есть, а вот покупателей, оказывается, не очень. По словам продавцов, по сравнению с прошлыми годами, людей значительно поубавилось. Связано ли это с ТЦК или многие уехали, неизвестно, но факт остается фактом.

"Людей немного есть, но это нельзя сравнить с прошлыми годами. Вот наплывом это не назовешь. Да, немножко заходят, но... Вы сами видите, что мы стоим, витрины выставили, все сделали и ждем покупателей", — добавляет Валентина.

Ассортимент роз. Фото: Новини.LIVE

Работать сегодня цветочные магазины будут допоздна, чтобы все могли прийти домой к своим любимым с букетом. Ведь улыбка родного человека бесценна.

Ранее мы писали о том, как провести День влюбленных в одиночестве. А также, что одесситы поделились тем, как будут отмечать День святого Валентина.