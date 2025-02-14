Як одесити планують відзначати День святого Валентина

Сімейна пара біля моря. Фото: Новини.LIVE

Наближається один із довгоочікуваних днів для всіх закоханих — День святого Валентина. До початку повномасштабних бойових дій це свято було досить популярним, адже не дивно — зізнання в коханні та подарунки подобаються всім. Але після 2022 року ставлення до нього змінилося, багато хто перестав його відзначати. Чи планують одесити цього разу святкувати?

Щоб дізнатися відповідь на це запитання, журналісти Новини.LIVE вирушили на вулиці міста.

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Подарунки до свята

Більшість опитаних одеситів зазначили, що проведуть цей день із коханою людиною. Наприклад, Анастасія розповіла, що раніше відзначала свято лише в школі, обмінюючись листівками з друзями, але зараз її ставлення змінилося. Також, на думку дівчини, немає обмежень щодо коштів на подарунок, адже, якщо дійсно кохаєш, готовий витратити будь-яку суму.

“Ну, загалом, це свято я ніколи не відзначала, лише в школі, коли дарували валентинки. Оскільки зараз я маю кохану людину, думаю, що ми будемо разом відзначати День святого Валентина. Якщо говорити про подарунки, то, як на мене, якщо кохаєш, то можна витратити будь-які кошти”, — розповіла Анастасія.

Одеситка Анастасія про плани на свято. Фото: Новини.LIVE

Щодо подарунків думки мешканців розділились, дехто, навпаки, вважає, що презент має нести лише символічне значення. Ауріна підтримує цю думку та вважає, що головне— увага та турбота.

“Звичайно, але я не знаю щодо подарунка, щось чисто символічне, напевно. Якось не важливо”, — зазначає Ауріна.

Мешканка міста Ауріна про подарунки на День закоханих. Фото: Новини.LIVE

Святкування Дня закоханих

Якщо все ж таки святкувати, постає інше питання, куди піти? Деякі пари планують усе заздалегідь, бронюючи місця та розписуючи день. Водночас Олег зізнався, що ще не думав про конкретні плани.

“Я ще не міркував на цю тему, де саме святкувати, але планую. В подарунку головне, щоб це було від щирого серця, а там все одно, який буде”, — розповів Олег.

Одесит Олег розповідає про свої плани на свято. Фото: Новини.LIVE

Цього року День святого Валентина випадає на п’ятницю, а справи переносити неможливо, тому деякі одесити святкуватимуть у незвичних умовах. Юлія, наприклад, зустріне цей день у дорозі, але не засмучується, тому що переважно сама для себе організовує гарний настрій.

“Буду, але, правда, в дорозі. В подарунок, та я сама собі подарунок, сама собі організовую свята. Хотілося б, напевно, машину, звичайно, але це також від мене все залежить”, — зазначила Юлія.

Юлія про те, як планує відзначати. Фото: Новини.LIVE

Кохання на відстані

На жаль, не всім щастить провести цей день із коханою людиною, дехто вимушений бути на відстані. Анна каже, що, якби чоловік був поряд, святкували б, але наразі доведеться відкласти на невизначений період.

“Взагалі, мабуть, ні, тому що чоловік не поряд. Якщо був би поряд, я думаю, що святкували б”, — розповіла Анна.

Одеситка Анна розповіла, що на відстані з чоловіком на свято. Фото: Новини.LIVE

Більшість містян все ж таки відзначають День святого Валентина. Дехто сприймає свято як ще одну можливість провести час із коханою людиною, інші вважають, що в такий день важливі щирість і символічність. Попри різні обставини — хай то робота, дорога чи відстань — одесити знаходять спосіб зробити цей день особливим.

Раніше ми писали, про які дорогі подарунки треба забути в День закоханих. А також зазначали, у скільки обійдуться квіти до 14 лютого.