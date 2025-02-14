Как одесситы планируют отмечать День святого Валентина

Семейная пара у моря. Фото: Новини.LIVE

Приближается один из долгожданных дней для всех влюбленных — День святого Валентина. До начала полномасштабных боевых действий этот праздник был достаточно популярным, ведь неудивительно — признания в любви и подарки нравятся всем. Но после 2022 года отношение к нему изменилось, многие перестали его отмечать. Планируют ли одесситы в этот раз праздновать?

Чтобы узнать ответ на этот вопрос, журналисты Новини.LIVE отправились на улицы города.

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Подарки к празднику

Большинство опрошенных одесситов отметили, что проведут этот день с любимым человеком. Например, Анастасия рассказала, что раньше отмечала праздник только в школе, обмениваясь открытками с друзьями, но сейчас ее отношение изменилось. Также, по мнению девушки, нет ограничений по средствам на подарок, ведь если действительно любишь, готов потратить любую сумму.

"Ну, в общем, этот праздник я никогда не отмечала, только в школе, когда дарили валентинки. Поскольку сейчас у меня есть любимый человек, думаю, что мы будем вместе отмечать День святого Валентина. Если говорить о подарках, то, как по мне, если любишь, то можно потратить любые средства", — рассказала Анастасия.

Одесситка Анастасия о планах на праздник. Фото: Новини.LIVE

В вопросе подарков мнения жителей разделились, некоторые, наоборот, считают, что презент должен нести лишь символическое значение. Аурина поддерживает это мнение и считает, что главное — внимание и забота.

"Конечно, но я не знаю относительно подарка, что-то чисто символическое, наверное. Как-то неважно", — отмечает Аурина.

Жительница города Аурина о подарках на День влюбленных. Фото: Новини.LIVE

Празднование Дня влюбленных

Если все же праздновать, возникает другой вопрос, куда пойти? Некоторые пары планируют все заранее, бронируя места и расписывая день. В то же время Олег признался, что еще не думал о конкретных планах.

"Я еще не размышлял на эту тему, где именно праздновать, но планирую. В подарке главное, чтобы это было от чистого сердца, а там все равно, какой будет", — рассказал Олег.

Одессит Олег рассказывает о своих планах на праздник. Фото: Новини.LIVE

В этом году День святого Валентина выпадает на пятницу, а дела переносить нет возможности, поэтому некоторые одесситы будут праздновать в непривычных условиях. Юлия, например, встретит этот день в дороге, но не расстраивается, потому что в большей степени сама для себя организовывает хорошее настроение.

"Буду, но, правда, в дороге. В подарок, да я сама себе подарок, сама себе организовываю праздники. Хотелось бы, наверное, машину конечно, но это также от меня все зависит", — отметила Юлия.

Юлия о том, как планирует отмечать. Фото: Новини.LIVE

Любовь на расстоянии

К сожалению, не всем везет провести этот день с любимым человеком, некоторые вынуждены быть на расстоянии. Анна говорит, что, если бы муж был рядом, праздновали бы, но пока придется отложить на неопределенный период.

"Вообще, пожалуй, нет, потому что муж не рядом. Если был бы рядом, я думаю, что праздновали бы", — рассказала Анна.

Одесситка Анна рассказала, что на расстоянии с мужем на праздник. Фото: Новини.LIVE

Большинство горожан все же отмечают День святого Валентина. Некоторые воспринимают праздник как еще одну возможность провести время с любимым человеком, другие считают, что в такой день важны искренность и символичность. Несмотря на различные обстоятельства — будь то работа, дорога или расстояние — одесситы находят способ сделать этот день особенным.

Ранее мы писали, о каких дорогих подарках надо забыть в День влюбленных. А также отмечали, во сколько обойдутся цветы к 14 февраля.