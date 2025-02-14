Вартість квітів на Одеському Привозі

Павільйони з квітами на Одеському ринку "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Квіти — один із головних атрибутів Дня святого Валентина. У це свято заведено звертати увагу на свою другу половинку. Улюблені цукерки та букет — традиційний набір джентльменів. А, як відомо, попит народжує пропозицію — це добре видно з цін на квіти, які напередодні починають йти вгору.

За скільки сьогодні можна купити букет на Одеському "Привозі", дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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Вартість квітів на "Привозі"

"Привоз", як завжди, шумить, одесити бігають, скуповуються. Біля квіткових бутиків сьогодні теж багатолюдно — чоловіки обирають букети своїм дамам. Реалізатори зізнаються, ціни напередодні свята підвищилися, проте все залежить від виду квітки та країни її походження. Троянди з Еквадору подорожчали, але не суттєво. Продавчиня Валентина наголошує, що вони намагаються зберегти доступну вартість для покупців.

"Хочу сказати, що підвищилися ціни, але не набагато. Це стало не дуже відчутним для нас. Троянда у нас починається від 60 грн, і найдорожча — це Еквадор. Ну от, наприклад, в нашому магазині найдорожча — 120 грн, це метрова троянда. В інших магазинах вона може коштувати і 150 грн. У нас ціни доступні", — розповіла Валентина.

Продавчиня Валентина розповідає про вартість квітів. Фото: Новини.LIVE

Найбільшим здивуванням для продавців стало суттєве зростання цін на вітчизняні квіти. Анастасія зазначає, що вони подорожчали майже вдвічі.

"Звісно, вартість зросла дуже сильно. Нас здивувало те, що більше підвищилась ціна на українську квітку. Я не знаю, з чим це пов'язано, але підвищилась дуже сильно. Можна сказати, у два рази точно", — зазначила Анастасія.

Асортимент букетів. Фото: Новини.LIVE

Букети коханим

Влад приїхав на "Привоз" спеціально заради букета червоних троянд для своєї коханої дівчини. Говорить, що тільки тут можна взяти найсвіжіші квіти, а як приємний бонус — ціни. Вони тут найчастіше нижчі, ніж у решти. Хоча напередодні свята вартість скрізь зростає.

"Ціни в принципі прийнятні, але ж логічно, що до свята вони зросли", — каже Влад.

Одесит Влад про ціни на квіти. Фото: Новини.LIVE

Богдан також зауважив, що відчув різницю у вартості порівняно з минулим місяцем, проте для нього ця сума є нормальною. Адже щоб порадувати свою дівчину, коштів не шкода.

"Наче ціна зросла, ніж минулого місяця, але в цілому нормальна", — поділився Богдан.

Одесит Богдан про вартість букетів на свято. Фото: Новини.LIVE

Найпопулярніший вибір Одеситів

Попри подорожчання, асортимент в магазинах великий. Продавці зберігають різноманітність, на прилавках можна зустріти троянди, хризантеми, ромашки, букети та композиції. Великий вибір квітів ставить покупців перед непростим вибором. Продавчиня Валентина зазначила, що все ж таки в їхньому магазині букети мають великий попит.

"Більше букети, люблять екзотику. От, наприклад, з гортензією, більше зборнячки йдуть. Полюбляють також, щоб ромашка була або хризантема", — каже Валентина.

Валентина про те, які квіти обирають Одесити. Фото: Новини.LIVE

Дехто вибирає букети, проте класика також не втрачає популярності. Тим більше, що квіти представлені не лише українські та голландські, а й з Еквадору.

"Ну, сьогодні таке свято, що в основному беруть троянду, композиції також беруть, але розу частіше", — зазначила Анастасія.

Анастасія про троянди. Фото: Новини.LIVE

Так що вибір є, а от покупців, виявляється, не дуже. За словами продавців, у порівнянні з минулими роками, людей значно поменшало. Чи це пов'язано з ТЦК, чи багато хто поїхав, невідомо, але факт залишається фактом.

"Людей трохи є, але це не можна зрівняти з минулими роками. От напливом це не назвеш. Так, трошки заходять, але… Ви самі бачите, що ми стоїмо, вітрини виставили, все зробили і чекаємо покупців", — додає Валентина.

Асортимент троянд. Фото: Новини.LIVE

Працювати сьогодні квіткові магазини будуть допізна, щоб усі могли прийти додому до своїх коханих із букетом. Адже посмішка рідної людини неоціненна.

Раніше ми писали про те, як провести День закоханих на самоті. А також, що одесити поділилися тим, як будуть відзначати День святого Валентина.