В Одессе отметили День добровольца

Возложение цветов. Фото: Олег Кипер в соцсети

Сегодня в Украине чествуют День добровольцев, которые пошли на войну чтобы противостоять вооруженной агрессии. В честь этих людей Одессе возложили цветы к Мемориалу борцам за Украину.

Об этом сообщает председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Одесские чиновники, спасатели, правоохранители, военные, и просто неравнодушные граждане возложили цветы к Мемориалу борцов за Украину чтобы почтить память павших. После официальной части был дан небольшой концерт духового оркестра.

"Люди мирных профессий, которые в момент изменили свою жизнь — наши героические добровольцы. Они стали на защиту всей страны одними из первых. Поэтому обязаны им за возможность жить в свободной стране под украинским флагом",— написал Олег Кипер.

Украинские добровольцы. Фото: Олег Кипер в соцсети

Духовой оркестр. Фото: Олег Кипер в соцсети

Возложение цветов Фото: Олег Кипер в соцсети

День добровольца

День добровольца отмечают в Украине с 2017 года. Этот праздник отмечается в Украине 14 марта. В этот день 2014 года первые 500 бойцов Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1 БОП НГУ им.

Напомним, недавно мы писали о Дне государственного гимна. А также о 10 цитатах Тараса Шевченко.