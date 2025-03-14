Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Квіти і оркестр — в Одесі відмітили День добровольця arrow

Квіти і оркестр — в Одесі відмітили День добровольця

14 березня 2025 13:15
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В Одесі відмітили День добровольця
Покладання квітів. Фото: Олег Кіпер в соцмережі
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Сьогодні в Україні вшановують День добровольців, які пішли на війну аби протистояти збройній агресії. На честь цих людей Одесі поклали квіти до Меморіалу борцям за Україну. 

Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

День добровольця в Одесі

Одеські чиновники, рятувальники, правоохоронці, військові, та просто небайдужі громадяни поклали квіти до Меморіалу борців за Україну аби вшанувати пам'ять полеглих. Після офіційної частини було дано невеликий концерт духового оркестра.

"Люди мирних професій, які в момент змінили своє життя — наші героїчні добровольці. Вони стали на захист всієї країни одними з перших. Тож завдячуємо їм за можливість жити у вільній країні під українським прапором", — написав Олег Кіпер.

Квіти і оркестр — в Одесі відмістили День добровольця - фото 1
Українські добровольці. Фото: Олег Кіпер в соцмережі
Квіти і оркестр — в Одесі відмістили День добровольця - фото 2
Духовий оркестр. Фото: Олег Кіпер в соцмережі
Квіти і оркестр — в Одесі відмістили День добровольця - фото 3
Покладання квітів. Фото: Олег Кіпер в соцмережі

День добровольця

День добровольця відмічають в Укарїні з 2017 року. Це свято відзначається в Україні 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого  батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про День державного гімна. А також про 10 цитат Тараса Шевченко.

Одеса свята Новини Одеси війна в Україні добровольці
Реклама
Реклама
Реклама