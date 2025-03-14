В Одесі відмітили День добровольця

Покладання квітів. Фото: Олег Кіпер в соцмережі

Сьогодні в Україні вшановують День добровольців, які пішли на війну аби протистояти збройній агресії. На честь цих людей Одесі поклали квіти до Меморіалу борцям за Україну.

Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

День добровольця в Одесі

Одеські чиновники, рятувальники, правоохоронці, військові, та просто небайдужі громадяни поклали квіти до Меморіалу борців за Україну аби вшанувати пам'ять полеглих. Після офіційної частини було дано невеликий концерт духового оркестра.

"Люди мирних професій, які в момент змінили своє життя — наші героїчні добровольці. Вони стали на захист всієї країни одними з перших. Тож завдячуємо їм за можливість жити у вільній країні під українським прапором", — написав Олег Кіпер.

Українські добровольці. Фото: Олег Кіпер в соцмережі

Духовий оркестр. Фото: Олег Кіпер в соцмережі

Покладання квітів. Фото: Олег Кіпер в соцмережі

День добровольця

День добровольця відмічають в Укарїні з 2017 року. Це свято відзначається в Україні 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про День державного гімна. А також про 10 цитат Тараса Шевченко.