Филины успешно перезимовали в дельте Дуная

Филин в небе над дельтой Дуная. Фото: Rewilding Ukraine

Впервые за много лет популяция филинов в дельте Дуная демонстрирует положительную динамику. Благодаря программе восстановления 15 выпущенных в природу птиц адаптировались к новой среде обитания. Некоторые из них остались в регионе, а другие отправились в новые места.

Об этом сообщили в общественной организации Rewilding Ukraine.

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Сообщение экологов. Фото: скриншот

Филины в дельте Дуная

Как сообщили экологи, выпущенные осенью 5 птиц и еще 10, которые оказались на свободе ранее, успешно пережили зиму в Одесской области. За их передвижением следят с помощью спутниковых трекеров, которыми были отмечены некоторые особи. Кроме того, местные жители наблюдали филинов в разных местах дельты вблизи Вилково.

Однако одна из выпущенных птиц покинула дельту Дуная, переместившись к Придунайским озерам, а затем продолжила путь в сторону Молдовы.

"Мы продолжаем следить за перемещением и состоянием выпущенных птиц и надеемся, что наши усилия помогут восстановить популяцию", — говорят в Rewilding Ukraine.

Маршрут птицы, которая улетела в Молдову. Фото: Rewilding Ukraine

Популяция филинов восстанавливается

Отметим, когда-то Украина была домом для многочисленных колоний филинов, но сегодня этот вид остался преимущественно на Полесье и Донбассе. Причинами сокращения численности стало уничтожение птиц, разрушение гнезд, применение пестицидов и риск столкновения с линиями электропередач.

Сейчас в Украине насчитывается лишь около 200 пар филинов. Но в дельте Дуная ситуация улучшается — есть надежда, что птицы вернутся на свои природные территории. Поскольку филины начинают размножаться на второй или третий год жизни, ученые ожидают первые признаки восстановления популяции уже вскоре.

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