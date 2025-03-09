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Пережили російську ракету — в Одесі відновили унікальні двері

9 березня 2025 10:16
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі відреставрували історичні двері, зруйновані війною
Дубові вхідні двері будинку Леоніда Караводіна, які відреставрували в Одесі. Фото: Тисячі дверей Одеси/facebook
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі відновили унікальні дубові двері, які понад 130 років зустрічали гостей, але не встояли перед російською ракетою. Завдяки реставраторам двері повернулися до життя, зберігши свою історичну цінність.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили реставратори майстерні "Тисяча Дверей".

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Допис реставраторів. Фото: скриншот

Вистояли століття, але не пережили російську ракету

За їхньою інформацією, йдеться про дубові вхідні двері будинку Леоніда Караводіна на вулиці Софіївській, 8. Вони були створені ще у 1890 році відомим архітектором Демосфеном Мазіровим.

  • Двері, що пережили ракету — в Одесі відновили унікальну пам’ятку - фото 2
    Двері в Одесі. Фото: Тисячі дверей Одеси
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    Двері до реставрації. Фото: Тисячі дверей Одеси
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    Двері після реставрації. Фото: тисячі дверей Одеси
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Двері пережили понад століття змін, але були зруйновані вибуховою хвилею 6 листопада 2023 року, коли російська ракета впала лише за 30 метрів. Удар пошкодив не лише двері, а й фасади історичних будівель, зокрема Одеського національного художнього музею.

Двері, що пережили ракету — в Одесі відновили унікальну пам’ятку - фото 5
Відреставровані двері будинку Леоніда Караводіна. Фото: Тисячі дверей Одеси/facebook
Двері, що пережили ракету — в Одесі відновили унікальну пам’ятку - фото 6
Відреставровані двері по вулиці Софіївській в Одесі. Фото: Тисячі дверей Одеси/facebook

Як відновлювали двері

Фахівці дбайливо реставрували кожну деталь:

  • відновили втрачені елементи декору,
  • повернули латунні ручки та фурнітуру (ручки дверей та завіси),
  • відтворили автентичні барокові маскарони (прикраси),
  • замінили пошкоджені фільонки (наповнення) та скло,
  • відновили стабільний клімат у парадній завдяки синхронній роботі дверей.
Двері, що пережили ракету — в Одесі відновили унікальну пам’ятку - фото 7
Відновленні елементи автентичного декору. Фото: Тисячі дверей Одеси/facebook
Двері, що пережили ракету — в Одесі відновили унікальну пам’ятку - фото 8
Елементи декору. Фото: Тисячі дверей Одеси/facebook
Двері, що пережили ракету — в Одесі відновили унікальну пам’ятку - фото 9
Відреставровані двері. Фото: Тисячі дверей Одеси/facebook

Нагадаємо, вітражі з Одеської обласної філармонії вже демонтували та відправили у безпечне місце. Також ми писали, що в Одесі шукають підрядника, який проведе капремонт пам’ятки архітектури за понад шість мільйонів гривень.

Одеса пам'ятки реставрація Новини Одеси ракета війна
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