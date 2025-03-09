В Одессе отреставрировали исторические двери, разрушенные войной

Пережили ракету — в Одессе восстановили уникальные двери
В Одессе восстановили уникальные дубовые двери, которые более 130 лет встречали гостей, но не устояли перед российской ракетой. Благодаря реставраторам двери вернулись к жизни, сохранив свою историческую ценность.
Об этом на своей странице в Facebook сообщили реставраторы мастерской "Тысяча Дверей".
Выстояли столетия, но не пережили российскую ракету
По их информации, речь идет о дубовой входной двери дома Леонида Караводина на улице Софиевской, 8. Они были созданы еще в 1890 году известным архитектором Демосфеном Мазировым.
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Дверь в Одессе. Фото: Тысячи дверей Одессы
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Дверь до реставрации. Фото: Тысячи дверей Одессы
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Двери после реставрации. Фото: тысячи дверей Одессы
Двери пережили более века изменений, но были разрушены взрывной волной 6 ноября 2023 года, когда российская ракета упала всего в 30 метрах. Удар повредил не только двери, но и фасады исторических зданий, в частности Одесского национального художественного музея.
Как восстанавливали двери
Специалисты бережно реставрировали каждую деталь:
- восстановили утраченные элементы декора,
- вернули латунные ручки и фурнитуру (ручки дверей и петли),
- воссоздали аутентичные барочные маскароны (украшения),
- заменили поврежденные филенки (наполнение) и стекло,
- восстановили стабильный климат в парадной благодаря синхронной работе дверей.
Напомним, витражи из Одесской областной филармонии уже демонтировали и отправили в безопасное место. Также мы писали, что в Одессе ищут подрядчика, который проведет капремонт памятника архитектуры за более чем шесть миллионов гривен.
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