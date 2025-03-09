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Пережили ракету — в Одессе восстановили уникальные двери

9 марта 2025 10:16
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе отреставрировали исторические двери, разрушенные войной
Дубовые входные двери отреставрированного в Одессе дома Леонида Караводина. Фото: Тысячи дверей Одессы/facebook
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе восстановили уникальные дубовые двери, которые более 130 лет встречали гостей, но не устояли перед российской ракетой. Благодаря реставраторам двери вернулись к жизни, сохранив свою историческую ценность.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили реставраторы мастерской "Тысяча Дверей".

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Сообщение реставраторов. Фото: скриншот

Выстояли столетия, но не пережили российскую ракету

По их информации, речь идет о дубовой входной двери дома Леонида Караводина на улице Софиевской, 8. Они были созданы еще в 1890 году известным архитектором Демосфеном Мазировым.

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    Дверь в Одессе. Фото: Тысячи дверей Одессы
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Двери пережили более века изменений, но были разрушены взрывной волной 6 ноября 2023 года, когда российская ракета упала всего в 30 метрах. Удар повредил не только двери, но и фасады исторических зданий, в частности Одесского национального художественного музея.

Двері, що пережили ракету — в Одесі відновили унікальну пам’ятку - фото 5
Отреставрированные двери дома Леонида Караводина. Фото: Тысячи дверей Одессы/facebook
Двері, що пережили ракету — в Одесі відновили унікальну пам’ятку - фото 6
Отреставрированные двери по улице Софиевской в Одессе. Фото: Тысячи дверей Одессы/facebook

Как восстанавливали двери

Специалисты бережно реставрировали каждую деталь:

  • восстановили утраченные элементы декора,
  • вернули латунные ручки и фурнитуру (ручки дверей и петли),
  • воссоздали аутентичные барочные маскароны (украшения),
  • заменили поврежденные филенки (наполнение) и стекло,
  • восстановили стабильный климат в парадной благодаря синхронной работе дверей.
Двері, що пережили ракету — в Одесі відновили унікальну пам’ятку - фото 7
Восстановлены элементы аутентичного декора. Фото: Тысячи дверей Одессы/facebook
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Элементы декора. Фото: Тысячи дверей Одессы/facebook
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Отреставрированные двери. Фото: Тысячи дверей Одессы/facebook

Напомним, витражи из Одесской областной филармонии уже демонтировали и отправили в безопасное место. Также мы писали, что в Одессе ищут подрядчика, который проведет капремонт памятника архитектуры за более чем шесть миллионов гривен.

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