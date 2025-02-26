Реставрація вітражів Одеської філармонії — на якому етапі роботи

Розбиті вітражі Одеської філармонії. Фото: Новини.LIVE

Унікальні вітражі з Одеської обласної філармонії вже демонтували та відправили у безпечне місце. Роботи проводилися відповідно до міжнародних стандартів збереження культурної спадщини та у співпраці з міжнародними партнерами. Наступним етапом стане залучення досвідчених реставраторів, зокрема з Європи, які спеціалізуються на відновленні вітражного мистецтва.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла заступниця директора з обліку і збереження музейних цінностей Одеського національного художнього музею Дарія Дякова.

Читайте також:

Демонтаж вітражів

В ніч, коли було пошкоджено Одеську обласну філармонію, організація Museum for Change, зв'язалася з керівництвом філармонії та департаментом культури Одеси, щоб розпочати розробку плану над збереженням вітражів. Завдяки трирічній роботі в умовах війни та власного досвіду ліквідації наслідків обстрілів. Зокрема, коли ворожий снаряд влучив поблизу воріт Одеського національного художнього музею, тому саме ця команда добре розуміє, як діяти в таких ситуаціях.

"Дуже важливо без паніки діяти. По-друге, нічого не перебирати, поки всі комісії не обійдуть, не зафіксують і не складуть акт пошкоджень. Тому що цей документ потім інституції можуть використовувати протягом 10 років і посилатися на нього у разі проєктної документації чи якихось інших досліджень", — каже заступниця Одеського національного художнього музею Дарія Дякова.

Дарія Дякова про демонтаж вітражів. Фото: Новини.LIVE

Після оцінки пошкоджень вітражів організація звернулася до міжнародних партнерів із проханням допомогти у затулянні вікон та інших критично важливих елементів філармонії. Оскільки ні міський бюджет, ні департамент культури не передбачає окремого фінансування на це.

"Для того, щоб філармонія продовжувала працювати, були ці першочергові дії закриття вікон. Також ми отримали рекомендацію від експертів, що треба демонтувати всі вітражі, тому що вони вже були погнуті, які ось були деформовані. І з часом, через погодні умови, через те, що поряд будуть якісь вибухи, воно буде руйнуватися ще більше, ми можемо втратити ще більше вітражів", — зазначає експертка.

Експертка про те, які пошкодження зазнали вітражі. Фото: Новини.LIVE

Кроки до реставрації

Після демонтажу вітражі були ретельно розсортовані, підписані та поміщені в спеціальні бокси, аби уникнути плутанини й забезпечити їхнє подальше збереження. Всі елементи наразі знаходяться у безпечному місці в очікуванні реставрації.

"Як нам розповідають за кордоном, вони навіть пил збирають для того, щоб потім його також використати при реставрації. В нас, на жаль, такого немає, нам ще далеко до них. Але те, що всі рекомендації міжнародних партнерів з метрополітен-музею, з найкращих реставраційних центрів Європи, були взяті до уваги, ми зробили все за правилами", — каже Дарія Дякова.

Дарія Дякова про перші кроки до реставрації. Фото: Новини.LIVE

Міжнародна допомога

Зараз ведуться перемовини з німецькими реставраторами, які проявили ініціативу приїхати, оцінити ситуацію та передати українським майстрам необхідні навички. Однією з головних проблем є відсутність у Всеукраїнському реставраційному центрі спеціалізованого відділу роботи з вітражами. Хоча в Україні є майстри, що спеціалізуються на склі чи металі, окремої компетенції з реставрації вітражів поки що немає.

"Це сто відсотків треба, щоб це була експертиза за кордоном. Ще проблема, що в нас відсік кадрів. Багато реставраторів на початку певного штабного вторгнення поїхали на якісь програми в Європу, на навчання, і багато хто поїхав не тільки через цю причину", — зазначила заступниця Одеського національного художнього музею.

Експертка про міжнародну допомогу. Фото: Новини.LIVE

Для відновлення вдалося залучити підтримку міжнародної організації ALIPH Foundation, яка виділила 30 тисяч доларів на ліквідацію наслідків обстрілу 31 січня. Ці кошти спрямовані на відновлення будівлі філармонії, філії Літературного музею, що також постраждала. Також частково на архів і Музей західного та східного мистецтва, які зазнали мінімальних пошкоджень.

"Річ у тому, що міжнародні партнери зазвичай дають emergency допомогу. Це стосується закриття вікон, вивіз експозиції вже в цьому приміщенні. Як філія літературного було небезпечно знаходитися. І людям, і всьому реквізити, експозиції вони все зібрали, вивезли в інше місце і законсервували будівлю. На таке ще можуть виділити, але все інше, на жаль, такої можливості немає", — відзначає експертка.

Дарія Дякова про підтримку організації ALIPH Foundation. Фото: Новини.LIVE

Постраждалим вітражам орієнтовно 120 років, тому головне завдання реставраторів — не створення нових елементів, а відновлення оригінальних фрагментів, збереження історичної спадщини. Це надзвичайно кропітка робота, яка потребує високої точності та професіоналізму.

Раніше ми писали, що Росія знову вивела ракетоносці у Чорне море, яка загроза для Одеси. А також, як змінилося життя одеситів за три роки війни.