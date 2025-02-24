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Як змінилося життя одеситів за три роки війни — опитування

24 лютого 2025 22:33
Олександр Подолюк - редактор
Як вплинула війна на одеситів
Люди на вулицях Одеси.Фото: Новини.LIVE
Олександр Подолюк - редактор

Обстріли, тривоги, руйнування, блекаути — так можна описати життя в Одесі за останні три роки. Але попри це люди ходять на роботу, одружуються, народжують дітей. Нічого не стоїть на місці — всі так чи інакше пристосовуються до нових умов та викликів.

Як війна вплинула на життя одеситів, наскільки кардинально змінилося у них життя про це дізнавалися журналісти Новини.LIVE

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Втрати на війні 

Війна так чи інакше торкнулася кожного одесита — у когось чоловік, брат, батько, друг зараз в окопі. А хтось уже ніколи не побачить своїх рідних та близьких людей. Біль, який залишиться на все життя і час тут не допоможе. 

"У мене рідні воюють, і мені дуже прикро за них, що зараз таке відбувається, і шкода, що люди помирають. Жити нормально теж не можна через комендантську годину і все таке", — каже Максим.

Одесити про війну в Україні
Максим про рідних на війні. Фото: Новини.LIVE

Схожу позицію має одеситка Ліана, яка усвідомлює страшну ціну, яку платить Україна за нашу свободу. Сьогодні втрата друзів та близьких — це реальність, з якою нам усім доводиться миритися. Все це не могло не змінити кардинального життя.

"Життя кардинально змінилося. Помирають люди, наші воїни. Декілька друзів у мене загинуло, один із моїх друзів зник безвісти — це трагедія", — зазначила Ліана.

Одесити про 3 роки війни в Україні
Ліана про втрати на війні. Фото: Новини.LIVE

Життя у постійному страху

Постійні тривоги та хвилювання просто не можуть позначитися на психоемоційному стані. Так Наталя зазначає, що постійно переживає тих, хто сьогодні захищає нашу країну. І чим довше війна йде, тим сильніше це відбивається на ній.

"Одна тривога в мене на душі — за дітей, за синів, за чоловіків, за всіх. Нічого особливо не змінилося, стало ще гірше", — каже Наталія.

Одесити про війну
Наталія про людей на війні. Фото: Новини.LIVE

Люди зізнаються, що війна позбавила їх почуття безпеки. Відсутність впевненості в завтрашньому дні стали нормою. Катерина зазначає, що часом боїться навіть виводити дитину надвір. Назвати сьогоднішній стан нормальним не виходить.

"Я завжди у стресі. Не можна вільно вийти на прогулянку з дитиною — може початися повітряна тривога, вибухи, і через це у дитини може бути стрес. Мій чоловік не може нікуди вийти чи виїхати, переживає, щоб його не забрали",  — зізнається Катерина.

Одесити про постійний стрес через війну
Катерина про позбавлення почуття безпеки. Фото: Новини.LIVE

Високі ціни

Крім емоційного навантаження, війна вплинула і на економічну ситуацію. Зростання цін, низькі зарплати, фінансова нестабільність — усе це стає дедалі більшою проблемою. Василь зазначає, що його ціни у магазинах дуже лякають останнім часом.

"Життя стало набагато гіршим — це пов’язано з цінами та зарплатами. Шкода людей, особливо молодих хлопців, дуже шкода",  — зазначив Василь. 

Одесити про війну в Україні
Василь про фінансову нестабільність через війну. Фото: Новини.LIVE

Юлія підтримує думку Василя й наголошує, що в умовах війни ціни значно змінилися. Стрімкий ріст цін — є одною з головних проблем сьогодення. 

"Життя погіршилося, важко жити, ціни ростуть. Нам страшно, життя у нас нерадісне", — ділиться думкою Юлія.

Одесити про підвищення цін в умовах війни
Юлія про високі ціни. Фото: Новини.LIVE

Три роки війни змінили кожного. Але разом із труднощами українці стали сильнішими, більш згуртованими та ще більше цінують свою країну. І поки триває боротьба — триває і надія на мирне майбутнє. 

Раніше ми писали про те, що Буданов висловився, коли закінчиться війна та про те, що Зеленський вірить, що Трамп допоможе закінчити війну.

Одеса Україна Новини Одеси фінанси війна 3 роки війни
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