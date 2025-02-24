Як вплинула війна на одеситів

Люди на вулицях Одеси.Фото: Новини.LIVE

Обстріли, тривоги, руйнування, блекаути — так можна описати життя в Одесі за останні три роки. Але попри це люди ходять на роботу, одружуються, народжують дітей. Нічого не стоїть на місці — всі так чи інакше пристосовуються до нових умов та викликів.

Як війна вплинула на життя одеситів, наскільки кардинально змінилося у них життя про це дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

Втрати на війні

Війна так чи інакше торкнулася кожного одесита — у когось чоловік, брат, батько, друг зараз в окопі. А хтось уже ніколи не побачить своїх рідних та близьких людей. Біль, який залишиться на все життя і час тут не допоможе.

"У мене рідні воюють, і мені дуже прикро за них, що зараз таке відбувається, і шкода, що люди помирають. Жити нормально теж не можна через комендантську годину і все таке", — каже Максим.

Максим про рідних на війні. Фото: Новини.LIVE

Схожу позицію має одеситка Ліана, яка усвідомлює страшну ціну, яку платить Україна за нашу свободу. Сьогодні втрата друзів та близьких — це реальність, з якою нам усім доводиться миритися. Все це не могло не змінити кардинального життя.

"Життя кардинально змінилося. Помирають люди, наші воїни. Декілька друзів у мене загинуло, один із моїх друзів зник безвісти — це трагедія", — зазначила Ліана.

Ліана про втрати на війні. Фото: Новини.LIVE

Життя у постійному страху

Постійні тривоги та хвилювання просто не можуть позначитися на психоемоційному стані. Так Наталя зазначає, що постійно переживає тих, хто сьогодні захищає нашу країну. І чим довше війна йде, тим сильніше це відбивається на ній.

"Одна тривога в мене на душі — за дітей, за синів, за чоловіків, за всіх. Нічого особливо не змінилося, стало ще гірше", — каже Наталія.

Наталія про людей на війні. Фото: Новини.LIVE

Люди зізнаються, що війна позбавила їх почуття безпеки. Відсутність впевненості в завтрашньому дні стали нормою. Катерина зазначає, що часом боїться навіть виводити дитину надвір. Назвати сьогоднішній стан нормальним не виходить.

"Я завжди у стресі. Не можна вільно вийти на прогулянку з дитиною — може початися повітряна тривога, вибухи, і через це у дитини може бути стрес. Мій чоловік не може нікуди вийти чи виїхати, переживає, щоб його не забрали", — зізнається Катерина.

Катерина про позбавлення почуття безпеки. Фото: Новини.LIVE

Високі ціни

Крім емоційного навантаження, війна вплинула і на економічну ситуацію. Зростання цін, низькі зарплати, фінансова нестабільність — усе це стає дедалі більшою проблемою. Василь зазначає, що його ціни у магазинах дуже лякають останнім часом.

"Життя стало набагато гіршим — це пов’язано з цінами та зарплатами. Шкода людей, особливо молодих хлопців, дуже шкода", — зазначив Василь.

Василь про фінансову нестабільність через війну. Фото: Новини.LIVE

Юлія підтримує думку Василя й наголошує, що в умовах війни ціни значно змінилися. Стрімкий ріст цін — є одною з головних проблем сьогодення.

"Життя погіршилося, важко жити, ціни ростуть. Нам страшно, життя у нас нерадісне", — ділиться думкою Юлія.

Юлія про високі ціни. Фото: Новини.LIVE

Три роки війни змінили кожного. Але разом із труднощами українці стали сильнішими, більш згуртованими та ще більше цінують свою країну. І поки триває боротьба — триває і надія на мирне майбутнє.

Раніше ми писали про те, що Буданов висловився, коли закінчиться війна та про те, що Зеленський вірить, що Трамп допоможе закінчити війну.