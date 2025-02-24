Как повлияла война на одесситов

Люди на улицах Одессы. Фото: Новини.LIVE

Обстрелы, тревоги, разрушения, блэкауты — так можно описать жизнь в Одессе за последние три года. Но, несмотря на это, люди ходят на работу, женятся, рожают детей. Ничего не стоит на месте — все так или иначе приспосабливаются к новым условиям и вызовам.

Как война повлияла на жизнь одесситов, насколько кардинально изменилась у них жизнь об этом узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Потери на войне

Война так или иначе коснулась каждого одессита — у кого-то муж, брат, отец, друг сейчас в окопе. А кто-то уже никогда не увидит своих родных и близких людей. Боль, которая останется на всю жизнь и время здесь не поможет.

"У меня родные воюют, и мне очень обидно за них, что сейчас такое происходит, и жаль, что люди умирают. Жить нормально тоже нельзя из-за комендантского часа и все такое", — говорит Максим.

Максим о родных на войне. Фото: Новини.LIVE

Похожую позицию имеет одесситка Лиана, женщина осознает страшную цену, которую платит Украина за нашу свободу. Сегодня потеря друзей и близких — это реальность, с которой нам всем приходится мириться. Все это не могло не изменить кардинальную жизнь.

"Жизнь кардинально изменилась. Умирают люди, наши воины. Несколько друзей у меня погибло, один из моих друзей пропал без вести — это трагедия", — отметила Лиана.

Лиана о потерях на войне. Фото: Новини.LIVE

Жизнь в постоянном страхе

Постоянные тревоги и волнения просто не могут сказаться на психоэмоциональном состоянии. Так Наталья отмечает, что постоянно переживает тех, кто сегодня защищает нашу страну. И чем дольше война идет, тем сильнее это отражается на ней.

"Одна тревога у меня на душе — за детей, за сыновей, за мужчин, за всех. Ничего особо не изменилось, стало еще хуже", — говорит Наталья.

Наталья о людях на войне. Фото: Новини.LIVE

Люди признаются, что война лишила их чувства безопасности. Отсутствие уверенности в завтрашнем дне стали нормой. Екатерина отмечает, что порой боится даже выводить ребенка на улицу. Назвать сегодняшнее состояние нормальным не получается.

"Я всегда в стрессе. Нельзя свободно выйти на прогулку с ребенком — может начаться воздушная тревога, взрывы, и из-за этого у ребенка может быть стресс. Мой муж не может никуда выйти или уехать, переживает, чтобы его не забрали", — признается Екатерина.

Екатерина о лишении чувства безопасности. Фото: Новини.LIVE

Высокие цены

Кроме эмоциональной нагрузки, война повлияла и на экономическую ситуацию. Рост цен, низкие зарплаты, финансовая нестабильность — все это становится все большей проблемой. Василий отмечает, что его цены в магазинах очень пугают в последнее время.

"Жизнь стала намного хуже — это связано с ценами и зарплатами. Жаль людей, особенно молодых ребят, очень жаль", — отметил Василий.

Василий о финансовой нестабильности из-за войны. Фото: Новини.LIVE

Юлия поддерживает мнение Василия и отмечает, что в условиях войны цены значительно изменились. Стремительный рост цен — является одной из главных проблем современности.

"Жизнь ухудшилась, трудно жить, цены растут. Нам страшно, жизнь у нас нерадостная", — делится мнением Юлия.

Юлия о высоких ценах. Фото: Новини.LIVE

Три года войны изменили каждого. Но вместе с трудностями украинцы стали сильнее, более сплоченными и еще больше ценят свою страну. И пока продолжается борьба — продолжается и надежда на мирное будущее.

Ранее мы писали о том, что Буданов высказался, когда закончится война и о том, что Зеленский верит, что Трамп поможет закончить войну.