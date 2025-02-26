Реставрация витражей Одесской филармонии — на каком этапе работы

Разбитые витражи Одесской филармонии. Фото: Новини.LIVE

Уникальные витражи из Одесской областной филармонии уже демонтировали и отправили в безопасное место. Работы проводились в соответствии с международными стандартами сохранения культурного наследия и в сотрудничестве с международными партнерами. Следующим этапом станет привлечение опытных реставраторов, в частности из Европы, которые специализируются на восстановлении витражного искусства.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала заместитель директора по учету и сохранению музейных ценностей Одесского национального художественного музея Дарья Дьякова.

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Демонтаж витражей

В ночь, когда была повреждена Одесская областная филармония, организация Museum for Change, связались с руководством филармонии и департаментом культуры Одессы, чтобы начать разработку плана по сохранению витражей. Благодаря трехлетней работе в условиях войны и собственному опыту ликвидации последствий обстрелов. В частности, когда вражеский снаряд попал вблизи ворот Одесского национального художественного музея, поэтому именно эта команда хорошо понимает, как действовать в таких ситуациях.

"Очень важно без паники действовать. Во-вторых, ничего не перебирать, пока все комиссии не обойдут, не зафиксируют и не составят акт повреждений. Потому что этот документ потом институты могут использовать в течение 10 лет и ссылаться на него в случае проектной документации или каких-то других исследований", — говорит заместитель Одесского национального художественного музея Дарья Дьякова.

Дарья Дьякова о демонтаже витражей. Фото: Новини.LIVE

После оценки повреждений витражей организация обратилась к международным партнерам с просьбой помочь в закрытии окон и других критически важных элементов филармонии. Поскольку ни городской бюджет, ни департамент культуры не предусматривает отдельного финансирования на это.

"Для того, чтобы филармония продолжала работать, были эти первоочередные действия закрытия окон. Также мы получили рекомендацию от экспертов, что надо демонтировать все витражи, потому что они уже были погнуты, которые вот были деформированы. И со временем, из-за погодных условий, из-за того, что рядом будут какие-то взрывы, оно будет разрушаться еще больше, мы можем потерять еще больше витражей", — отмечает эксперт.

Эксперт о том какие повреждения получили витражи. Фото: Новини.LIVE

Шаги к реставрации

После демонтажа витражи были тщательно рассортированы, подписаны и помещены в специальные боксы, чтобы избежать путаницы и обеспечить их дальнейшую сохранность. Все элементы сейчас находятся в безопасном месте в ожидании реставрации.

"Как нам рассказывают за рубежом, они даже пыль собирают для того, чтобы потом ее также использовать при реставрации. У нас, к сожалению, такого нет, нам еще далеко до них. Но то, что все рекомендации международных партнеров из метрополитен-музея, из лучших реставрационных центров Европы, были приняты во внимание, мы сделали все по правилам", — говорит Дарья Дьякова.

Дарья Дьякова о первых шагах к реставрации. Фото: Новини.LIVE

Международная помощь

Сейчас ведутся переговоры с немецкими реставраторами, которые проявили инициативу приехать, оценить ситуацию и передать украинским мастерам необходимые навыки. Одной из главных проблем является отсутствие во Всеукраинском реставрационном центре специализированного отдела работы с витражами. Хотя в Украине есть мастера, специализирующиеся на стекле или металле, отдельной компетенции по реставрации витражей пока нет.

"Это сто процентов надо, чтобы это была экспертиза за рубежом. Еще проблема, что у нас отсек кадров. Многие реставраторы в начале определенного штабного вторжения поехали на какие-то программы в Европу, на обучение, и многие уехали не только по этой причине", — отметила заместитель Одесского национального художественного музея.

Эксперт о международной помощи. Фото: Новини.LIVE

Для восстановления удалось привлечь поддержку международной организации ALIPH Foundation, которая выделила 30 тысяч долларов на ликвидацию последствий обстрела 31 января. Эти средства направлены на восстановление здания филармонии, пострадавшего филиала Литературного музея. Также частично на архив и Музей западного и восточного искусства, которые получили минимальные повреждения.

"Дело в том, что международные партнеры обычно дают emergency помощь. Это касается закрытия окон, вывоз экспозиции уже в этом помещении. Как филиал литературного было опасно находиться. И людям, и всему реквизиты, экспозиции они все собрали, вывезли в другое место и законсервировали здание. На такое еще могут выделить, но все остальное, к сожалению, такой возможности нет", — отмечает эксперт.

Дарья Дьякова о поддержке организации ALIPH Foundation. Фото: Новини.LIVE

Пострадавшим витражам ориентировочно 120 лет, поэтому главная задача реставраторов — не создание новых элементов, а восстановление оригинальных фрагментов, сохранение исторического наследия. Это очень кропотливая работа, которая требует высокой точности и профессионализма.

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