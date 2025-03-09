День народження Шевченка – що пам'ятають одесити з його творчості

Тарас Григорович Шевченко. Фото: Вікіпедія

9 березня — 211 років з Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Він не просто символ української літератури, а справжній духовний орієнтир нації. Його вірші актуальні завжди, а особливо сьогодні, коли Україна виборює свою свободу.

Журналісти Новини.LIVE провели опитування серед одеситів, щоб дізнатися, наскільки добре вони пам’ятають творчість Кобзаря.

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Це наша історія

Подруги Алла та Олена — одні з тих, хто досить добре пам’ятає творчість Шевченка. Жінки одразу почали пригадувати рядки відомих віршів. Першим, що згадали, був багатьом відомий "Заповіт" — кажуть, він є найпопулярнішим серед усіх і закарбувався в пам’яті. Ба більше, вони навіть процитували рядки з вірша "На панщині пшеницю жали".

"Ми вже дорослі дуже, призабули трохи, але щось пам’ятаємо. Любимо ми Тараса Григоровича Шевченка насправді, це ж наш Кобзар, це наша історія! Всіх віршів не розкажемо, але щось згадали — і то добре", — зазначили одеситки.

Одеситки Алла та Олена згадують вірші Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Подружжя Юрій та Тетяна теж долучилися до опитування. Жінка каже, що більшість творів уже забула, а от її чоловік одразу почав цитувати рядки з різних віршів. Спершу він прочитав майже весь "Заповіт", а потім згадав шкільну класику — "Садок вишневий коло хати".

"Якісь рядки пам’ятаю, але дуже погано. А от чоловік точно знає. Він любить вірші нашого класика", — додала Тетяна.

Подружжя Юрій та Тетяна згадують творчість Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Слова, що стали гаслом війни

Деякі рядки з творчості Кобзаря нині мають особливий зміст. Одеситка Ілона довго згадувала вірші Шевченка, але таки пригадала рядки, які сьогодні надихають захисників України.

"Борітеся — поборете!

Хай вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава,

І воля святая!

Ці слова стали насправді дуже важливими! Вони нагадують нам, що боротьба за свободу триває, і перемога буде за правдою. Його будуть пам’ятати завжди", — зазначила одеситка Ілона.

Одеситка Ілона про могутні слова Шевченка.

Фото: Новини.LIVE

А ось Наталія майже повністю прочитала вірш "Мені тринадцятий минало". Жінка впевнена, що минуть століття, а Шевченка й далі пам’ятатимуть, адже його творчість — це щось особливе.

"Ви подивіться, скільки років пройшло, а ми пам’ятаємо. Ще стільки ж пройде та навіть більше, а пам’ять про Кобзаря залишиться. Це дуже добре, бо ми маємо пам’ятати нашу історію, наших відомих поетів і творців мистецтва. Вірші Шевченка — це окреме мистецтво", — вважає одеситка Наталія.

Одеситка Наталія про вірші Шевченка.

Фото: Новини.LIVE

Молодь про Кобзаря

А що стосується молоді — ситуація така ж сама! Багато хто пам’ятає творчість Кобзаря. Одеситка Ангеліна не стала винятком. Дівчина почала пригадувати вірші зі шкільної програми та зачитувати їх. Одним із найпопулярніших вона вважає "Заповіт".

"Ой, так швидко і не згадаєш, хоча зі школи багато віршів пам’ятаю, "Заповіт", наприклад. Та і в цілому є багато творів, які ми вчили й пам’ятаємо, і будемо пам’ятати", — розповіла одеситка Ангеліна.

Одеситка Ангеліна згадує вірші Кобзаря.

Фото: Новини.LIVE

Творчість Тараса Шевченка не просто залишається в шкільних підручниках. Вона живе в серцях людей — у словах дорослих, у пам’яті молоді, у думках тих, хто бореться за майбутнє України. Його рядки надихають, об’єднують і нагадують про те, хто ми є. Якщо навіть через століття його слово звучить у повсякденному житті українців, значить, Шевченко дійсно безсмертний.

Раніше ми писали про літературу під час війни та про виставку в Одеському музеї сучасного мистецтва.