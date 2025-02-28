Сучасне мистецтво в Одесі – виставка робіт Дмитра Дульфана

Анна Мороховська, кураторка музею сучасного мистецтва Одеси. Фото: Новини.LIVE

"Міражі Каліпсо" — виставка, яка відкриває новий простір Одеського музею сучасного мистецтва. Поціновувачам представлять унікальні роботи одеського художника Дмитра Дульфана, які раніше ніде не виставлялися. Першого дня вхід буде безплатним.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE, які побували на презентації нового простору.

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"Міражі Каліпсо"

Виставка розпочинається з першого поверху, де розмістили велику кількість світлових об'єктів. Всі вони незвичайної форми створюють один великий простір чогось незрозумілого, що захоплює. Картини, розміщені тут теж підсвічені таким чином, що вливаються в загальну концепцію.

Картини в музеї сучасного мистецтва. Фото: Новини.LIVE

Проєкт "Міражі Каліпсо: Полонений глибинами Дмитро Дульфан" — занурює глядача у внутрішній світ одеського митця, який протягом свого життя перебував у пошуках неосяжного, блукаючи між мріями та реальністю. Центральною метафорою виставки є образ Каліпсо — богині, що зачаровує та тримає у світі ілюзій, як і сам митець залишався у полоні своїх ідей.

Світлові об'єкти в музеї сучасного мистецтва. Фото: Новини.LIVE

"Тут сьогодні представлено близько 15 мальовничих картин, полотен, орієнтовано 40 графічних, зображень і безмежна кількість світлових об’єктів, які дуже важко порахувати. На разі це всі роботи, які представлені — єдине те, що з часом деякі роботи будуть змінювати свій зовнішній вигляд, бо на день відкриття у нас запланований перформанс — це колаборація одеських митців", — зазначила кураторка музею сучасного мистецтва Одесі Анна Мороховська.

Світлові об'єкти в музеї сучасного мистецтва. Фото: Новини.LIVE

До експозиції увійшов живопис та графіка з різних життєвих циклів Дмитра Дульфана від мистецьких експериментів у галереї "Вікно" до знакових пластичних об'єктів. Глядач заглиблюючись у них здійснює свою подорож у полоні темряви, де світ тіней поглинає реальність. Емоції кожен тут отримати свої — не забуті та фантастичні.

Витвори мистецтва в музеї. Фото: Новини.LIVE

"Зараз це всі роботи які тут представлені, єдине, що з часом деякі роботи будуть змінювати свій зовнішній вигляд. У нас є експозиція Для якої ми використовуємо намет, з часом ми будемо змінювати його зовнішній вигляд та він перетвориться у повторення одного з проєктів Дмитра Дульфана", — каже Анна Мороховська.

Анна Мороховська, кураторка музею сучасного мистецтва Одеси. Фото: Новини.LIVE

Хто такий Дмитро Дульфан

Дмитро Дульфан — український художник, графік, автор світлових скульптур, інсталяцій та перформансів, який працював у стилі панк-гламуру. Народився він в Одесі 1971 року в сім'ї художника, навчався в одеському художньому училищі. Одним із його новаторських рішень стало використання світла як ключового елементу мистецтва. Ще в середині 1990-х він почав експериментувати з неоновими трубками, що сьогодні стало поширеною практикою, проте саме він був одним із перших, хто розкрив їхній художній потенціал. Дмитро Дульфан пішов із життя 16 травня 2024 року.

Дмитро Дульфан — художник, графік, автор світлових скульптур. Фото: PinchukArtCenter

Вже завтра в одеситів буде можливість стати частиною особливого перфомансу. Як обіцяють представники музею, то це буде не просто мистецький показ, а справжній діалог із творчістю Дмитра Дульфана, його баченням природи та світу.

Раніше ми писали про те, що кобзарство стало спадщиною ЮНЕСКО та про те, що в Одесі перейменували провулок на честь художника.