Одеські митці у студії. Фото: Julia Kochetova/The Guardian

Молоді митці об'єдналися, щоб творити попри війну та на одеському судноремонтному заводі відновили старі майстерні. Там відбулась виставка художниці, яка в мистецтві виявляє душевний стан та атмосферу, присутню у сучасному українському суспільстві.

Про це пише видання The Guardian.

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Виставка одеської художниці

За словами художниці, експонати — колекція симптомів безпорадності: про депресію, самотність, відчуженість. Одна з робіт зображує виснажену фігуру з текстом: "Оскільки ти більше не можеш звинувачувати себе." Інша містить напис: "Відчуття його німоти перетворює героя на дурня, який не знає, що ще робити".

"Я думав, що нам не потрібне мистецтво. Одна з тем у роботах Даші — це вина. Вина висить над мистецтвом загалом. Це привілей — бути художником", —сказав співкуратор виставки Володимир Чигринець.

Одна з експозицій під назвою "Я готовий до ядерного вибуху". Фото: Дар'я Чечушкова /behance

Вплив Одеси на творчість художниці

Дар'я Чечушкова, якій 24 роки, навчалася мистецтву малювання в Одесі. Місто має значний вплив на творчість дівчини, особливо через свою багатовікову культурну спадщину та унікальну атмосферу міста.

"Моя робота глибоко укорінена в Одесі. Це місто, що має свою власну художню історію та неповторну атмосферу, яка завжди надихала мене на творчість", — зазначає художниця.

Дар'я Чечушкова. Фото: Julia Kochetova/The Guardian

Творчість в Одесі

Ми писали, що війна змінила уподобання українців та під звуки пролітаючих ворожих дронів може бути важко творити людям, які до цього жили мистецтвом. Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з одеським поетом Андрієм Хаєцьким.

Також ми писали, що одеські вишиванки ввібрали вплив багатьох народів, які проживали на теренах регіону. Тому у візерунках спостерігаються не лише властиві українцям, а й орнаменти з молдавської, румунської та болгарської культур. Як зʼявилася одеська вишивка та в чому її унікальність — читайте у матеріалі.