Новая выставка художницы из Одессы — искусство в условиях войны
Молодые художники объединились, чтобы творить, несмотря на войну, и на одесском судоремонтном заводе восстановили старые мастерские. Там прошла выставка художницы, которая в искусстве проявляет душевное состояние и атмосферу, присутствующую в современном украинском обществе.
Об этом пишет издание The Guardian.
Выставка одесской художницы
По словам художницы, экспонаты — коллекция симптомов беспомощности: о депрессии, одиночестве, отрешенности. Одна из работ изображает изможденную фигуру с текстом: "Так как ты больше не можешь винить себя." Другая содержит надпись: "Ощущение его немоты превращает героя в дурака, который не знает, что еще делать".
"Я думал, что нам не нужно искусство. Одна из тем в работах Даши — это вина. Вина висит над искусством в целом. Это привилегия — быть художником" , — сказал сокуратор выставки Владимир Чигринец.
Влияние Одессы на творчество художницы
Дарья Чечушкова, которой 24 года, обучалась искусству рисования в Одессе. Город оказывает значительное влияние на творчество девушки, особенно из-за своего многовекового культурного наследия и уникальной атмосферы города.
"Моя работа глубоко укоренена в Одессе. Это город, который имеет свою собственную художественную историю и неповторимую атмосферу, которая всегда вдохновляла меня на творчество" , — отмечает художница.
Творчество в Одессе
Мы писали, что война изменила вкусы украинцев и под звуки пролетающих вражеских дронов может быть трудно творить людям, которые до этого жили искусством. Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с одесским поэтом Андреем Хаецким.
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