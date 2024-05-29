Новая выставка художницы из Одессы — искусство в условиях войны

Одесские художники в студии. Фото: Julia Kochetova/The Guardian

Молодые художники объединились, чтобы творить, несмотря на войну, и на одесском судоремонтном заводе восстановили старые мастерские. Там прошла выставка художницы, которая в искусстве проявляет душевное состояние и атмосферу, присутствующую в современном украинском обществе.

Об этом пишет издание The Guardian.

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По словам художницы, экспонаты — коллекция симптомов беспомощности: о депрессии, одиночестве, отрешенности. Одна из работ изображает изможденную фигуру с текстом: "Так как ты больше не можешь винить себя." Другая содержит надпись: "Ощущение его немоты превращает героя в дурака, который не знает, что еще делать".

"Я думал, что нам не нужно искусство. Одна из тем в работах Даши — это вина. Вина висит над искусством в целом. Это привилегия — быть художником" , — сказал сокуратор выставки Владимир Чигринец.

Одна из экспозиций под названием "Я готов к ядерному взрыву". Фото: Дарья Чечушкова /behance

Влияние Одессы на творчество художницы

Дарья Чечушкова, которой 24 года, обучалась искусству рисования в Одессе. Город оказывает значительное влияние на творчество девушки, особенно из-за своего многовекового культурного наследия и уникальной атмосферы города.

"Моя работа глубоко укоренена в Одессе. Это город, который имеет свою собственную художественную историю и неповторимую атмосферу, которая всегда вдохновляла меня на творчество" , — отмечает художница.

Дарья Чечушкова. Фото: Julia Kochetova/The Guardian

Творчество в Одессе

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