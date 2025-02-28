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Одесские Миражи Калипсо — современное искусство в период войны

28 февраля 2025 18:33
Александр Подолюк - редактор
Современное искусство в Одессе - выставка работ Дмитрия Дульфана
Анна Мороховская, куратор музея современного искусства Одессы. Фото: Новини.LIVE
Александр Подолюк - редактор

"Миражи Калипсо" — выставка, которая открывает новое пространство Одесского музея современного искусства. Ценителям представят уникальные работы одесского художника Дмитрия Дульфана, которые ранее нигде не выставлялись. В первый день вход будет бесплатным.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE, которые побывали на презентации нового пространства.

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"Миражи Калипсо"

Выставка начинается с первого этажа, где разместили большое количество световых объектов. Все они необычной формы создают одно большое пространство чего-то непонятного, что захватывает. Картины, размещенные здесь тоже подсвечены таким образом, что вливаются в общую концепцию.

Картини в музеї
Картины в музее современного искусства. Фото: Новини.LIVE

Проект "Миражи Калипсо: Плененный глубинами Дмитрий Дульфан" — погружает зрителя во внутренний мир одесского художника, который в течение своей жизни находился в поисках необъятного, блуждая между мечтами и реальностью. Центральной метафорой выставки является образ Калипсо — богини, которая завораживает и держит в мире иллюзий, как и сам художник оставался в плену своих идей.

ооб'єкти в музеї
Световые объекты в музее современного искусства. Фото: Новини.LIVE

"Здесь сегодня представлено около 15 живописных картин, полотен, ориентировочно 40 графических, изображений и безграничное количество световых объектов, которые очень трудно сосчитать. На данный момент это все работы, которые представлены — единственное то, что со временем некоторые работы будут менять свой внешний вид, потому что на день открытия у нас запланирован перформанс — это коллаборация одесских художников", — отметила куратор музея современного искусства Одессе Анна Мороховская.

світлові об'єкти в музеї
Световые объекты в музее современного искусства. Фото: Новини.LIVE

В экспозицию вошла живопись и графика из разных жизненных циклов Дмитрия Дульфана от художественных экспериментов в галерее "Окно" до знаковых пластических объектов. Зритель углубляясь в них осуществляет свое путешествие в плену темноты, где мир теней поглощает реальность. Эмоции каждый здесь получить свои — не забытые и фантастические.

елементи в музеї
Произведения искусства в музее. Фото: Новини.LIVE

"Сейчас это все работы которые здесь представлены, единственное, что со временем некоторые работы будут менять свой внешний вид. У нас есть экспозиция для которой мы используем палатку, со временем мы будем менять ее внешний вид и она превратится в повторение одного из проектов Дмитрия Дульфана", — говорит Анна Мороховская.

Анна Мороховська про представлені роботи музею
Анна Мороховская, куратор музея современного искусства Одессы. Фото: Новини.LIVE

Кто такой Дмитрий Дульфан

Дмитрий Дульфан — украинский художник, график, автор световых скульптур, инсталляций и перформансов, который работал в стиле панк-гламура. Родился он в Одессе в 1971 году в семье художника, учился в одесском художественном училище. Одним из его новаторских решений стало использование света как ключевого элемента искусства. Еще в середине 1990-х он начал экспериментировать с неоновыми трубками, что сегодня стало распространенной практикой, однако именно он был одним из первых, кто раскрыл их художественный потенциал. Дмитрий Дульфан ушел из жизни 16 мая 2024 года.

Дмитро Дульфан
Дмитрий Дульфан — художник, график, автор световых скульптур. Фото: PinchukArtCenter

Уже завтра у одесситов будет возможность стать частью особого перформанса. Как обещают представители музея, то это будет не просто художественный показ, а настоящий диалог с творчеством Дмитрия Дульфана, его видением природы и мира.

Ранее мы писали о том, что кобзарство стало наследием ЮНЕСКО и о том, что в Одессе переименовали переулок в честь художника.

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