Современное искусство в Одессе - выставка работ Дмитрия Дульфана

Анна Мороховская, куратор музея современного искусства Одессы. Фото: Новини.LIVE

"Миражи Калипсо" — выставка, которая открывает новое пространство Одесского музея современного искусства. Ценителям представят уникальные работы одесского художника Дмитрия Дульфана, которые ранее нигде не выставлялись. В первый день вход будет бесплатным.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE, которые побывали на презентации нового пространства.

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"Миражи Калипсо"

Выставка начинается с первого этажа, где разместили большое количество световых объектов. Все они необычной формы создают одно большое пространство чего-то непонятного, что захватывает. Картины, размещенные здесь тоже подсвечены таким образом, что вливаются в общую концепцию.

Картины в музее современного искусства. Фото: Новини.LIVE

Проект "Миражи Калипсо: Плененный глубинами Дмитрий Дульфан" — погружает зрителя во внутренний мир одесского художника, который в течение своей жизни находился в поисках необъятного, блуждая между мечтами и реальностью. Центральной метафорой выставки является образ Калипсо — богини, которая завораживает и держит в мире иллюзий, как и сам художник оставался в плену своих идей.

Световые объекты в музее современного искусства. Фото: Новини.LIVE

"Здесь сегодня представлено около 15 живописных картин, полотен, ориентировочно 40 графических, изображений и безграничное количество световых объектов, которые очень трудно сосчитать. На данный момент это все работы, которые представлены — единственное то, что со временем некоторые работы будут менять свой внешний вид, потому что на день открытия у нас запланирован перформанс — это коллаборация одесских художников", — отметила куратор музея современного искусства Одессе Анна Мороховская.

Световые объекты в музее современного искусства. Фото: Новини.LIVE

В экспозицию вошла живопись и графика из разных жизненных циклов Дмитрия Дульфана от художественных экспериментов в галерее "Окно" до знаковых пластических объектов. Зритель углубляясь в них осуществляет свое путешествие в плену темноты, где мир теней поглощает реальность. Эмоции каждый здесь получить свои — не забытые и фантастические.

Произведения искусства в музее. Фото: Новини.LIVE

"Сейчас это все работы которые здесь представлены, единственное, что со временем некоторые работы будут менять свой внешний вид. У нас есть экспозиция для которой мы используем палатку, со временем мы будем менять ее внешний вид и она превратится в повторение одного из проектов Дмитрия Дульфана", — говорит Анна Мороховская.

Анна Мороховская, куратор музея современного искусства Одессы. Фото: Новини.LIVE

Кто такой Дмитрий Дульфан

Дмитрий Дульфан — украинский художник, график, автор световых скульптур, инсталляций и перформансов, который работал в стиле панк-гламура. Родился он в Одессе в 1971 году в семье художника, учился в одесском художественном училище. Одним из его новаторских решений стало использование света как ключевого элемента искусства. Еще в середине 1990-х он начал экспериментировать с неоновыми трубками, что сегодня стало распространенной практикой, однако именно он был одним из первых, кто раскрыл их художественный потенциал. Дмитрий Дульфан ушел из жизни 16 мая 2024 года.

Дмитрий Дульфан — художник, график, автор световых скульптур. Фото: PinchukArtCenter

Уже завтра у одесситов будет возможность стать частью особого перформанса. Как обещают представители музея, то это будет не просто художественный показ, а настоящий диалог с творчеством Дмитрия Дульфана, его видением природы и мира.

Ранее мы писали о том, что кобзарство стало наследием ЮНЕСКО и о том, что в Одессе переименовали переулок в честь художника.