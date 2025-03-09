День рождение Шевченко – что помнят одесситы из его творчества

Тарас Григорьевич Шевченко. Фото: Википедия

9 марта — 211 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Он не просто символ украинской литературы, а настоящий духовный ориентир нации. Его стихи актуальны всегда, особенно сегодня, когда Украина борется за свою свободу.

Журналисты Новини.LIVE провели опрос среди одесситов, чтобы узнать, насколько хорошо они помнят творчество Кобзаря.

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Это наша история

Подруги Алла и Елена — одни из тех, кто достаточно хорошо помнит творчество Шевченко. Женщины сразу начали вспоминать строки известных стихов. Первым, что вспомнили, был многим известный "Заповіт" — говорят, он является самым популярным среди всех и запечатлелся в памяти. Более того, они даже процитировали строки из стихотворения "На панщині пшеницю жали".

"Мы уже взрослые очень, подзабыли немного, но что-то помним. Любим мы Тараса Григорьевича Шевченко на самом деле, это же наш Кобзарь, это наша история! Всех стихов не расскажем, но что-то вспомнили — и то хорошо", — отметили одесситки.

Одесситки Алла и Елена вспоминают стихи Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Супруги Юрий и Татьяна тоже присоединились к опросу. Женщина говорит, что большинство произведений уже забыла, а вот ее муж сразу начал цитировать строки из разных стихов. Сначала он прочитал почти весь "Заповіт", а потом вспомнил школьную классику — "Садок вишневий коло хати".

"Какие-то строки помню, но очень плохо. А вот муж точно знает. Он любит стихи нашего классика", — добавила Татьяна.

Супруги Юрий и Татьяна вспоминают творчество Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Слова, ставшие лозунгом войны

Некоторые строки из творчества Кобзаря сейчас имеют особый смысл. Одесситка Илона долго вспоминала стихи Шевченко, но таки вспомнила строки, которые сегодня вдохновляют защитников Украины.

"Борітеся — поборете!

Хай вам Бог помогает!

За вас правда, за вас слава,

И воля святая!

Эти слова стали на самом деле очень важными! Они напоминают нам, что борьба за свободу продолжается, и победа будет за правдой. Его будут помнить всегда", — отметила одесситка Илона.

Одесситка Илона о могущественных словах Шевченко. Фото: Новини.LIVE

А вот Наталья почти полностью прочитала стихотворение "Мені тринадцятий минало". Женщина уверена, что пройдут века, а Шевченко и дальше будут помнить, ведь его творчество — это нечто особенное.

"Вы посмотрите, сколько лет прошло, а мы помним. Еще столько же пройдет и даже больше, а память о Кобзаре останется. Это очень хорошо, потому что мы должны помнить нашу историю, наших известных поэтов и творцов искусства. Стихи Шевченко — это отдельное искусство", — считает одесситка Наталья.

Одесситка Наталья о стихах Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Молодежь о Кобзаре

А что касается молодежи — ситуация такая же! Многие помнят творчество Кобзаря. Одесситка Ангелина не стала исключением. Девушка начала вспоминать стихи из школьной программы и зачитывать их. Одним из самых популярных она считает "Заповіт".

"Ой, так быстро и не вспомнишь, хотя со школы много стихов помню, "Заповіт", например. Да и в целом есть много произведений, которые мы учили и помним, и будем помнить", — рассказала одесситка Ангелина.

Одесситка Ангелина вспоминает стихи Кобзаря.

Фото: Новини.LIVE

Творчество Тараса Шевченко не просто остается в школьных учебниках. Оно живет в сердцах людей — в словах взрослых, в памяти молодежи, в мыслях тех, кто борется за будущее Украины. Его строки вдохновляют, объединяют и напоминают о том, кто мы есть. Если даже спустя столетия его слово звучит в повседневной жизни украинцев, значит, Шевченко действительно бессмертен.

Ранее мы писали о литературе во время войны и о выставке в Одесском музее современного искусства.