Пугачі успішно перезимували в дельті Дунаю

Пугач в небі над дельтою Дунаю. Фото: Rewilding Ukraine

Вперше за багато років популяція пугачів у дельті Дунаю демонструє позитивну динаміку. Завдяки програмі відновлення, 15 випущених у природу птахів адаптувалися до нового середовища. Деякі з них залишилися в регіоні, а інші вирушили в нові місця.

Про це повідомили у громадській організації Rewilding Ukraine.

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Допис екологів. Фото: скриншот

Пугачі в дельті Дунаю

Як повідомили екологи, випущені восени 5 птахів і ще 10, які опинилися на волі раніше, успішно пережили зиму в Одеській області. За їхнім пересуванням стежать за допомогою супутникових трекерів, якими були помічені деякі особини. Крім того, місцеві жителі спостерігали пугачів у різних місцях дельти поблизу Вилкового.

Однак один із випущених птахів покинув дельту Дунаю, перемістившись до Придунайських озер, а згодом продовжив шлях у бік Молдови.

"Ми продовжуємо стежити за переміщенням та станом випущених птахів і сподіваємося, що наші зусилля допоможуть відновити популяцію", — кажуть у Rewilding Ukraine.

Маршрут птаха, який полетів до Молдови. Фото: Rewilding Ukraine

Популяція пугачів відновлюється

Зазначимо, колись Україна була домом для численних колоній пугачів, але сьогодні цей вид залишився переважно на Поліссі та Донбасі. Причинами скорочення чисельності стали знищення птахів, руйнування гнізд, застосування пестицидів та ризик зіткнення з лініями електропередач.

Наразі в Україні налічується лише близько 200 пар пугачів. Але в дельті Дунаю ситуація покращується — є надія, що птахи повернуться на свої природні території. Оскільки пугачі починають розмножуватися на другий або третій рік життя, вчені очікують перші ознаки відновлення популяції вже незабаром.

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