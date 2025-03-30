Миграция каменки обыкновенной через Тузловские лиманы

Экологи показали редкую птицу, которая мигрирует через Одесчину
В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали миграцию каменки обыкновенной. Эти птицы летят из Африки, преодолевая тысячи километров, а Украина является важным пунктом на их пути к местам гнездования.
Об этом в воскресенье, 30 марта, рассказал научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.
Миграция через Тузловские лиманы
Он говорит, что каменка обыкновенная (Oenanthe oenanthe) ежегодно совершает одно из самых длинных путешествий среди мелких птиц. Они мигрируют из Сибири, Аляски и Канады к зимним местам в Африке. Весной птицы возвращаются к местам гнездования, делая короткие остановки для отдыха и питания.
Что известно о птичке
На территории Украины каменка обыкновенная является гнездовым и перелетным видом. Она предпочитает открытые песчаные и каменистые ландшафты, а также территории с невысокой растительностью. В Тузловских лиманах эти птицы находят оптимальные условия для восстановления сил перед дальнейшим путешествием.
Основу рациона каменки составляют насекомые, пауки, моллюски, мотыль и дождевые черви. Наблюдение за этими птицами помогает ученым лучше понимать их миграционные маршруты и экологические потребности.
Напомним, мы писали, что в Национальном парке "Тузловские лиманы" заметили новую птицу — крапивницу средиземноморскую. А также о том, почему все птицы в нашем регионе могут умереть.
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