Миграция каменки обыкновенной через Тузловские лиманы

Каменка обыкновенная. Фото иллюстративное: pixabay

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали миграцию каменки обыкновенной. Эти птицы летят из Африки, преодолевая тысячи километров, а Украина является важным пунктом на их пути к местам гнездования.

Об этом в воскресенье, 30 марта, рассказал научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.

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Миграция через Тузловские лиманы

Он говорит, что каменка обыкновенная (Oenanthe oenanthe) ежегодно совершает одно из самых длинных путешествий среди мелких птиц. Они мигрируют из Сибири, Аляски и Канады к зимним местам в Африке. Весной птицы возвращаются к местам гнездования, делая короткие остановки для отдыха и питания.

Каменка обыкновенная на Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Что известно о птичке

На территории Украины каменка обыкновенная является гнездовым и перелетным видом. Она предпочитает открытые песчаные и каменистые ландшафты, а также территории с невысокой растительностью. В Тузловских лиманах эти птицы находят оптимальные условия для восстановления сил перед дальнейшим путешествием.

Птичка сидит на ветке. Фото: Иван Русев

Основу рациона каменки составляют насекомые, пауки, моллюски, мотыль и дождевые черви. Наблюдение за этими птицами помогает ученым лучше понимать их миграционные маршруты и экологические потребности.

Напомним, мы писали, что в Национальном парке "Тузловские лиманы" заметили новую птицу — крапивницу средиземноморскую. А также о том, почему все птицы в нашем регионе могут умереть.