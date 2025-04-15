Незвичайних птахів, рожевих пеліканів помітили у Тузлівських лиманах на Одещині

Рожевий пелікан. Фото: tiligul.com

У Національному парку Тузлівські лимани на Одещині помітили незвичайних птахів — рожевих пеліканів. Наразі ці красиві пернаті мігрують акваторією нашого регіону.

Про це повідомив еколог Іван Русєв у соцмережі.

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Співробітники Нацпарку Тузлівські лимани опубліквали відео, на якому можна побачити десятки великих рожевих пеліканів. Іноді їх називають "рожевими бабами". Цей вид зустрічається досить рідко та занесений у Червону книгу України.

"Рожеві пелікани, як і рожеві фламінго, вже мандрують великими просторами акваторій лиманів у нацпарку. Рашистська війна не заважала їм останніми днями й вони спокійно харчуються і відпочивають після довгих перельотів до нас",— пише еколог Іван Русєв.

Рожеві пелікани — що відомо

Рожевий пелікан (Pelecanus onocrotalus) — гніздовий, перелітний птах. Його маса складає 10-12 кілограм, довжина крила у самців 70—75 см, у самиць — 64-69 см, а розмах сягає 1.7—2 метрів. Для України він є лише сезонним мігрантом. Гніздяться ці пернаті колоніями від кількох десятків до багатьох сотень пар, але іноді утворює мішані поселення з іншими видами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про повернення "рожевих родзинок" на Одещину. А також про незвичайного птаха-мандівника з Африки.