На Одещину після зимівлі повернувся дивовижний птах

Кам'янка звичайна. Фото: НП "Тузлівські лимани" в соцмережі

У Нацпарку "Тузлівські лимани" на Одещині помітили дивовижного птаха — кам'янку звичайну. Вона повертається крізь півсвіту з місць зимівлі, що розташовані в Африці.

Про це повідомляють співробітники НП "Тузлівські лимани" в соцмережі.

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Повернення птаха

Кам'янка звичайна наразі здійснює одне з найдовших переміщень серед усіх видів дрібних птахів. Вони мігрують вздовж узбережжя з Африки крізь Сибір, Аляску і Канаду. В Україні у теплі пори року ці пернаті гніздяться по всій території країни.

Кам'янка звичайна

Кам'янка звичайна — мешканець піщаних і кам'янистих ділянок, голих або з невисокою рослинністю, районів з рідколіссям і чагарниками. Живе також і високо в горах. Живиться цей птах переважно комахами, павуками, дрібними наземними молюсками та мотилем на узбережжі лиманів. Входять в її раціон і дощові черв'яки.

Кам'янка звичайна. Фото: НП "Тузлівські лимани" в соцмережі

Кам'янка звичайна. Фото: НП "Тузлівські лимани" в соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про птаха, що мігрував Одещиною. А також про кропив'янок, яких помітили у Тузлівських лиманах.