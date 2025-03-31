Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Через півсвіту з Африки — на Одещину повернувся незвичайний птах arrow

Через півсвіту з Африки — на Одещину повернувся незвичайний птах

31 березня 2025 17:49
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
На Одещину після зимівлі повернувся дивовижний птах
Кам'янка звичайна. Фото: НП "Тузлівські лимани" в соцмережі
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У Нацпарку "Тузлівські лимани" на Одещині помітили дивовижного птаха — кам'янку звичайну. Вона повертається крізь півсвіту з місць зимівлі, що розташовані в Африці.

Про це повідомляють співробітники НП "Тузлівські лимани" в соцмережі.

Читайте також:

Повернення птаха

Кам'янка звичайна наразі здійснює одне з найдовших переміщень серед усіх видів дрібних птахів. Вони мігрують вздовж узбережжя з Африки крізь Сибір, Аляску і Канаду. В Україні у теплі пори року ці пернаті гніздяться по всій території країни.

Кам'янка звичайна

Кам'янка звичайна — мешканець піщаних і кам'янистих ділянок, голих або з невисокою рослинністю, районів з рідколіссям і чагарниками. Живе також і високо в горах. Живиться цей птах переважно комахами, павуками, дрібними наземними молюсками та мотилем на узбережжі лиманів. Входять в її раціон і дощові черв'яки.

Нет описания фото.
Кам'янка звичайна. Фото: НП "Тузлівські лимани" в соцмережі
Нет описания фото.
Кам'янка звичайна. Фото: НП "Тузлівські лимани" в соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про птаха, що мігрував Одещиною. А також про кропив'янок, яких помітили у Тузлівських лиманах.

Одеса Африка птиці Одеська область Новини Одеси
Реклама
Реклама
Реклама