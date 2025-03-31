В Одесскую область после зимовки вернулась удивительная птица

Каменка обыкновенная. Фото: НП "Тузловские лиманы" в соцсети

В Нацпарке "Тузловские лиманы" в Одесской области заметили удивительную птицу — каменку обыкновенную. Она возвращается через полмира из мест зимовки, расположенных в Африке.

Об этом сообщают сотрудники НП "Тузловские лиманы" в соцсети.

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Возвращение птицы

Каменка обыкновенная сейчас осуществляет одно из самых длинных перемещений среди всех видов мелких птиц. Они мигрируют вдоль побережья из Африки через Сибирь, Аляску и Канаду. В Украине в теплое время года эти пернатые гнездятся по всей территории страны.

Каменка обыкновенная

Каменка обыкновенная — обитатель песчаных и каменистых участков, голых или с невысокой растительностью, районов с редколесьем и кустарниками. Живет также и высоко в горах. Питается эта птица преимущественно насекомыми, пауками, мелкими наземными моллюсками и мотылем на побережье лиманов. Входят в ее рацион и дождевые черви.

Каменка обыкновенная. Фото: НП "Тузловские лиманы" в соцсети

Каменка обыкновенная. Фото: НП "Тузловские лиманы" в соцсети

Напомним, недавно мы писали о символе Великобритании на Одесчине. А также о крапивницах, которых заметили в Тузловских лиманах.