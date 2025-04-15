Необычных птиц, розовых пеликанов заметили в Тузловских лиманах в Одесской области

Розовый пеликан. Фото: tiligul.com

В Национальном парке Тузловские лиманы в Одесской области заметили необычных птиц — розовых пеликанов. Сейчас эти красивые пернатые мигрируют по акватории нашего региона.

Об этом сообщил эколог Иван Русев в соцсети.

Реклама

Читайте также:

Необычные птицы

Сотрудники Нацпарка Тузловские лиманы опубликовали видео, на котором можно увидеть десятки больших розовых пеликанов. Иногда их называют "розовыми бабами". Этот вид встречается довольно редко и занесен в Красную книгу Украины.

"Розовые пеликаны, как и розовые фламинго, уже путешествуют по большим пространствам акваторий лиманов в нацпарке. Рашистская война не мешала им в последние дни и они спокойно питаются и отдыхают после долгих перелетов к нам",— пишет эколог Иван Русев.

Розовые пеликаны — что известно

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) — гнездовая, перелетная птица. Его масса составляет 10-12 килограмм, длина крыла у самцов составляет 70—75 см, у самок — 64-69 см,а размах достигает 1.7—2 метров. Для Украины он является лишь сезонным мигрантом. Гнездятся эти пернатые колониями от нескольких десятков до многих сотен пар, но иногда образует смешанные поселения с другими видами.

Напомним, недавно мы писали о возвращении "розовых изюминок" в Одесскую область. А также о необычной птице-путешественнике из Африки.