Военный из Одесской области не выполнил предписание суда и получил новый приговор

Военный на фронте. Фото иллюстративное: JointForcesCommandAFU в соцсети

Военный из Одесской области неоднократно совершал домашнее насилие в семье, из-за чего Кодымский суд присудил ему прохождение курсов для обидчиков. Однако ходить на них военнослужащий отказался, поэтому на него открыли еще одно дело.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный, уроженец с. Гольма Балтского района Одесской области, ранее был осужден по ч.2 ст. 1732 КУоАП (домашнее насилие). Однако служащего освободили от наказания в виде ограничения свободы с условием, что он будет в течение трех месяцев посещать курсы для обидчиков. Однако мужчина проигнорировал требование суда. Он пришел в "Центр предоставления социальных услуг" и написал отказ от прохождения терапии. Это и стало поводом для нового производства.

Что решил суд

Военного признали виновным по ст. 3901 УК Украины (Невыполнение ограничительных мер, ограничительных предписаний или непрохождение программы для обидчиков). Вместо трех месяцев курсов фигурант получил 2 года пробационного надзора.

Напомним, недавно мы писали о военном, который сбежал в СЗЧ по семейным обстоятельствам. А также о солдате, который уклонялся от уплаты алиментов.