В Одесской области отремонтировали канал оросительной системы

Отремонтированный канал. Фото: Олег Кипер в соцсети

В рамках программы "Аграрная Одесская область" завершена реконструкция магистрального канала Нагорнянской оросительной системы в Измаильском районе. Благодаря этому коэффициент полезного действия сооружения повысился до 90%.

Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в соцсети.

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Реконструкция охватила участок магистрального канала Нагорнянской оросительной системы длиной 2,6 км. Сейчас уже сделано:

восстановление профиля канала и укрепление откосов;

укладка полиэтиленовой мембраны и бетонного полотна для уменьшения фильтрационных потерь;

замена железобетонных плит и герметизация стыков между ними;

демонтаж старых труб диаметром 1200 мм и укладка новых конструкций.

Чиновники добавляют, что до реконструкции канал функционировал с эффективностью лишь 45%, что приводило к значительным потерям воды и затрудняло работу насосных станций. Теперь коэффициент полезного действия канала повысился до 90%, благодаря чему площадь орошения увеличится на 4800 гектаров.

"Реконструкция Нагорнянской оросительной системы является частью комплексной программы модернизации оросительных систем Одесской области, финансируемой из областного бюджета. Благодаря этим мероприятиям планируется увеличить площадь орошения на 4800 га, что положительно повлияет на аграрный потенциал региона",— говорится в сообщении Олега Кипера.

Оросительная система. Фото: Олег Кипер в соцсети

Насосная станция. Фото: Олег Кипер в соцсети

Напомним, недавно мы писали о том, что Одесская область в лидерах по посеву яровых зерновых культур. А также о миллионных кредитах в поддержку аграриев.