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Одесчина в лидерах весеннего сева яровых зерновых в Украине

5 апреля 2025 15:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Посев яровых зерновых 2025 - Одесская область среди лидеров
Трактор работает в поле. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Весенняя посевная кампания в Украине набирает обороты. По состоянию на 4 апреля аграрии засеяли более 926 тысяч гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур. Лидером по темпам посева стала Одесская область.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

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Сообщение министерства. Фото: скриншот

Одесская область в лидерах весеннего сева

По информации министерства, в Одесской области уже засеяли 92,3 тысячи гектаров. Больше всего здесь выращивают горох — 51,9 тыс. га, ячмень — 30,1 тыс. га, яровую пшеницу — 5,8 тыс. га и овес — 1,3 тыс. га.

Далее после Одесской области в списке идут:

  • Тернопольская область — 87,4 тыс. га
  • Полтавская область — 83,2 тыс. га
  • Николаевская область — 73,6 тыс. га
  • Винницкая область — 72,6 тыс. га

Сколько собираются посеять урожая в этом году

Всего в 2025 году в Украине, по данным Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, планируют засеять более 5,7 миллиона гектаров яровых культур, что соответствует уровню прошлого года. В Министерстве аграрной политики сообщили, что особенностью нынешней кампании станет увеличение площадей под яровой пшеницей на 28% из-за растущего спроса со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров.

Напомним, в начале следующей недели в Одесском регионе ожидается минусовая температура. Также мы писали, что житель Одесского района построил беседку для отдыха прямо на территории Нижнеднестровского национального парка.

Одесса посевная кампания Одесская область Новости Одессы пшеница зерновые
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