Посев яровых зерновых 2025 - Одесская область среди лидеров

Одесчина в лидерах весеннего сева яровых зерновых в Украине
Весенняя посевная кампания в Украине набирает обороты. По состоянию на 4 апреля аграрии засеяли более 926 тысяч гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур. Лидером по темпам посева стала Одесская область.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.
Одесская область в лидерах весеннего сева
По информации министерства, в Одесской области уже засеяли 92,3 тысячи гектаров. Больше всего здесь выращивают горох — 51,9 тыс. га, ячмень — 30,1 тыс. га, яровую пшеницу — 5,8 тыс. га и овес — 1,3 тыс. га.
Далее после Одесской области в списке идут:
- Тернопольская область — 87,4 тыс. га
- Полтавская область — 83,2 тыс. га
- Николаевская область — 73,6 тыс. га
- Винницкая область — 72,6 тыс. га
Сколько собираются посеять урожая в этом году
Всего в 2025 году в Украине, по данным Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, планируют засеять более 5,7 миллиона гектаров яровых культур, что соответствует уровню прошлого года. В Министерстве аграрной политики сообщили, что особенностью нынешней кампании станет увеличение площадей под яровой пшеницей на 28% из-за растущего спроса со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров.
Напомним, в начале следующей недели в Одесском регионе ожидается минусовая температура. Также мы писали, что житель Одесского района построил беседку для отдыха прямо на территории Нижнеднестровского национального парка.
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