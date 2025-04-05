Посев яровых зерновых 2025 - Одесская область среди лидеров

Трактор работает в поле. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Весенняя посевная кампания в Украине набирает обороты. По состоянию на 4 апреля аграрии засеяли более 926 тысяч гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур. Лидером по темпам посева стала Одесская область.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

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Сообщение министерства. Фото: скриншот

Одесская область в лидерах весеннего сева

По информации министерства, в Одесской области уже засеяли 92,3 тысячи гектаров. Больше всего здесь выращивают горох — 51,9 тыс. га, ячмень — 30,1 тыс. га, яровую пшеницу — 5,8 тыс. га и овес — 1,3 тыс. га.

Далее после Одесской области в списке идут:

Тернопольская область — 87,4 тыс. га

Полтавская область — 83,2 тыс. га

Николаевская область — 73,6 тыс. га

Винницкая область — 72,6 тыс. га

Сколько собираются посеять урожая в этом году

Всего в 2025 году в Украине, по данным Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, планируют засеять более 5,7 миллиона гектаров яровых культур, что соответствует уровню прошлого года. В Министерстве аграрной политики сообщили, что особенностью нынешней кампании станет увеличение площадей под яровой пшеницей на 28% из-за растущего спроса со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров.

Напомним, в начале следующей недели в Одесском регионе ожидается минусовая температура. Также мы писали, что житель Одесского района построил беседку для отдыха прямо на территории Нижнеднестровского национального парка.